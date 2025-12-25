Il Natale non ferma le offerte MediaWorld: ripartono proprio oggi 25 dicembre 2025 le offerte di Natale con ben due promozioni allettanti: NO IVA e Volantino Tasso Zero. La prima termina il 28 dicembre 2025 mentre la seconda durerà di meno, fino a domani, 26 dicembre 2025, con tantissimi ribassi sulla tecnologia e la possibilità di approfittare di pagamenti rateali senza interessi. Le proposte sono valide fino a domani sia online sia nei negozi (alcuni sono aperti a Santo Stefano): scopriamo insieme una bella selezione tra le migliori offerte.
Indice:
- Le offerte tech di MediaWorld disponibili fino al 26 e 28 dicembre 2025
- NO IVA MediaWorld: le migliori offerte (fino al 28.12)
- Tasso Zero di MediaWorld: le migliori offerte Apple (fino al 26.12)
- Tasso Zero MediaWorld: le migliori offerte sui PC (fino al 26.12)
- Tasso Zero MediaWorld: le migliori offerte sulle smart TV (fino al 26.12)
- Tasso Zero MediaWorld: le migliori offerte wearable (fino al 26.12)
- Tasso Zero MediaWorld: altre offerte interessanti (fino al 26.12)
Le offerte tech di MediaWorld disponibili fino al 26 e 28 dicembre 2025
Avevate messo gli occhi su qualche nuovo prodotto tech e avete ricevuto buste o buoni tra i regali di Natale? Sappiate che MediaWorld mette a disposizione tantissime proposte tra la promozione NO IVA (che sconta il 18,04%, fino al 28 dicembre) e il volantino Tecnologia a Tasso Zero, valido fino al 26 dicembre. Come suggerisce il nome dell’iniziativa, potete anche approfittare del finanziamento a tasso zero in 20 rate su una spesa minima di 199 euro (TAN e TAEG 0%).
Tra gli scaffali virtuali (e non) di MediaWorld ci sono tantissime offerte a cui dare un’occhiata, e per darvi una mano ne abbiamo selezionate alcune che riguardano da vicino il mondo tech. Prima di dargli uno sguartdo, segnaliamo che grazie all’iniziativa “Regalo indovinato”, per tutti gli ordini di prodotti effettuati online e trasmessi nel mese dicembre sarà possibile richiedere la sostituzione o il reso gratuito entro il 31 gennaio 2026.
NO IVA MediaWorld: le migliori offerte (fino al 28.12)
-
-14%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
Robot aspirapolvere e lavapavimenti MOVA P50VIM PRO ULTRA, Aspirazione 19.000 Pa, Autopulizia a 75°C asciugatura 45°C dei panni, Estensione delle spazzole panni fino 4 cm , Controllo da remoto
-
-18%
Robot aspirapolvere e lavapavimenti MOVA V50VIM Ultra Complete, Aspirazione 24.000 Pa, Lavaggio con acqua calda fino a 50°C, Ascoiugatura automatica dei panni, Supera gradini 2 cm ostacoli 6 cm, Stazione Svuotamento Automatico, Bianco
Ulteriori offerte della promozione NO IVA di MediaWorld nella pagina dedicata.
Ecco invece le nostre selezioni di offerte della promozione MediaWorld Tasso Zero, che toccano iPhone, iPad, PC, smart TV, smartwatch, cuffie wireless, prodotti per la smart home e non solo:
Tasso Zero di MediaWorld: le migliori offerte Apple (fino al 26.12)
-
-5%
-
-5%
-
-5%
-
-5%
-
-5%
-
-5%
-
-14%
-
-14%
-
-16%
-
-16%
-
-20%
APPLE Watch Series 11 GPS, Cassa 46 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport viola nebbia – M/L
-
-22%
-
-8%
Tasso Zero MediaWorld: le migliori offerte sui PC (fino al 26.12)
-
-8%
ASUS Vivobook S16 M3607 Copilot+ PC NOTEBOOK, 16 ”, processore AMD Ryzen AI 7 350, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
-
-17%
SAMSUNG Galaxy Book5 NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core Ultra 7 255U, Intel®, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
-
-21%
LENOVO Yoga Slim 7 NOTEBOOK, 14 ”, processore Intel® Core Ultra 155H, Arc™ GPU, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Grigio siderale, Windows 11 Home
-
-20%
MICROSOFT Surface Pro 12 convertibile 2 in 1, ”, processore Qualcomm Snapdragon X Plus, 16 GB, 256 GB SSD, Platinum, Touchscreen LCD, Windows 11 Home
-
-12%
LENOVO IdeaPad Flex 5 14ABR8 convertibile 2 in 1, 14 ”, processore AMD Ryzen 7 7730U, 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Touchscreen LCD, Windows 11 Home
-
-24%
HP ALL-IN-ONE 27-CR0059NL AIO, 27 ”, Intel® Core I5 1334U, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Shell White, WLED, Windows 11 Home
-
-19%
LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10R NOTEBOOK, 15,3 ”, processore Intel® Core 7 240H, UHD Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
-
-14%
ACER Aspire 16 AI Laptop NOTEBOOK, ”, processore Qualcomm Snapdragon X X1-26100 8C, Adreno™ Onboard Graphics, RAM GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
-
-14%
LENOVO DESKTOP IdeaCentre Tower, Intel®, Core I5 13420H, 3.4 GHz, UHD Graphics, RAM 16 GB, 1000 GB SSD
-
-11%
ACER Aspire 5 A515-57-58FY NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core I5 12450H, UHD Graphics, RAM 32 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
-
-26%
LENOVO IdeaPad Slim 3 15IAH8 NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core I5 12450H, UHD Graphics, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
-
-17%
ASUS Vivobook 15 F1504 NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core 5 120U, Intel®, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
-
-31%
ASUS E1504FA-NJ311W NOTEBOOK, 15,6 ”, processore AMD Ryzen 5 7520U, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Argento, Windows 11 Home
-
-26%
HP 15-FD0119NL NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core I3 N305, Intel®, RAM 8 GB, 256 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
Tasso Zero MediaWorld: le migliori offerte sulle smart TV (fino al 26.12)
-
-36%
-
-60%
-
-41%
-
-39%
-
-35%
-
-41%
-
-40%
-
-36%
-
-35%
-
-38%
-
-36%
-
-36%
-
-46%
-
-31%
-
-38%
-
-36%
-
-34%
-
-39%
-
-42%
-
-35%
-
-30%
-
-25%
Tasso Zero MediaWorld: le migliori offerte wearable (fino al 26.12)
-
-38%
-
-32%
-
-39%
-
-13%
-
-36%
-
-36%
-
-8%
-
-40%
-
-40%
-
-7%
-
-7%
-
-11%
-
-11%
Tasso Zero MediaWorld: altre offerte interessanti (fino al 26.12)
-
-31%
-
-43%
-
-17%
-
-2%
-
-16%
-
-6%
-
-15%
-
-33%
Bicicletta Elettrica Pieghevole VIVOBIKE M-VR1S24 nero, ruote da 20”,velocità max 25 Km/h, motore 250W, autonomia fino a 70Km, batteria 13000mAh
-
-25%
Monopattino Elettrico XIAOMI Electric Scooter 5 Plus nero, ruote da 12”,velocità max 20 Km/h, motore 900W, autonomia fino a 60Km, batteria 10200mAh
-
-11%
Monopattino Elettrico NINEBOT E3 PRO E nero, ruote da 10”,velocità max 25 Km/h, motore 800W, autonomia fino a 40Km, batteria 10200mAh
Queste erano solamente alcune delle offerte MediaWorld disponibili con il volantino Tecnologia a Tasso Zero. Per consultare tutte quelle attive online fino a domani, 26 dicembre (salvo esaurimento scorte), potete seguire il link qui in basso. Allora siete soddisfatti dei regali di Natale di quest’anno, o volete “rimediare” con MediaWorld?
