Il Natale non ferma le offerte MediaWorld: ripartono proprio oggi 25 dicembre 2025 le offerte di Natale con ben due promozioni allettanti: NO IVA e Volantino Tasso Zero. La prima termina il 28 dicembre 2025 mentre la seconda durerà di meno, fino a domani, 26 dicembre 2025, con tantissimi ribassi sulla tecnologia e la possibilità di approfittare di pagamenti rateali senza interessi. Le proposte sono valide fino a domani sia online sia nei negozi (alcuni sono aperti a Santo Stefano): scopriamo insieme una bella selezione tra le migliori offerte.

Le offerte tech di MediaWorld disponibili fino al 26 e 28 dicembre 2025

Avevate messo gli occhi su qualche nuovo prodotto tech e avete ricevuto buste o buoni tra i regali di Natale? Sappiate che MediaWorld mette a disposizione tantissime proposte tra la promozione NO IVA (che sconta il 18,04%, fino al 28 dicembre) e il volantino Tecnologia a Tasso Zero, valido fino al 26 dicembre. Come suggerisce il nome dell’iniziativa, potete anche approfittare del finanziamento a tasso zero in 20 rate su una spesa minima di 199 euro (TAN e TAEG 0%).

Tra gli scaffali virtuali (e non) di MediaWorld ci sono tantissime offerte a cui dare un’occhiata, e per darvi una mano ne abbiamo selezionate alcune che riguardano da vicino il mondo tech. Prima di dargli uno sguartdo, segnaliamo che grazie all’iniziativa “Regalo indovinato”, per tutti gli ordini di prodotti effettuati online e trasmessi nel mese dicembre sarà possibile richiedere la sostituzione o il reso gratuito entro il 31 gennaio 2026.

Queste erano solamente alcune delle offerte MediaWorld disponibili con il volantino Tecnologia a Tasso Zero. Per consultare tutte quelle attive online fino a domani, 26 dicembre (salvo esaurimento scorte), potete seguire il link qui in basso. Allora siete soddisfatti dei regali di Natale di quest’anno, o volete “rimediare” con MediaWorld?