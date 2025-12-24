Nelle scorse ore Universal Pictures ha pubblicato il video trailer di uno dei film più attesi del 2026: stiamo parlando di Odissea, pellicola diretta dal pluripremiato regista Christopher Nolan.

Si tratta di un titolo che probabilmente genererà uno scontro acceso tra coloro che apprezzano le versioni cinematografiche riscritte in chiave moderna e chi, invece, preferirebbe una maggiore fedeltà all’opera da cui sono tratte (in questo caso parliamo di un testo che ha oltre duemila anni di vita).

Adesso il film Odissea ha il suo primo trailer

Senza dubbio il nuovo film di Christopher Nolan farà parlare di sé, ciò grazie anche ad un cast stellare: tra i suoi protagonisti, infatti, vi sono Matt Damon nel ruolo di Ulisse e Anne Hathaway nei panni di Penelope che lo attende nella sua patria, oltrea a Tom Holland (Telemaco), Zendaya (Atena), Charlize Theron (Circe) e Robert Pattinson (Antinoo).

Il trailer mette in evidenza anche che il film è stato interamente girato con telecamere IMAX, una tecnologia che dovrebbe essere in grado di garantire agli spettatori un’esperiena più immersiva.

Ricordiamo che in Odissea di Christopher Nolan c’è anche un po’ di Italia, in quanto le riprese esterne sono state realizzate nel nostro Paese (tra le isole Eolie, Favigana e Ostia) e ciò dovrebbe dare un po’ di autenticità mediterranea all’ambientazione dell’opera scritta da Omero.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, non vi resta altro da fare che guardare il primo video trailer di Odissea, film prodotto da Emma Thomas e Christopher Nolan con la loro società, Syncopy:

Per l’esordio ufficiale al cinema del nuovo film di Nolan ci sarà da avere pazienza sino al 16 luglio 2026.