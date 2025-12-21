Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale prendono sempre più piede nel settore della tecnologia di consumo e tra le aziende big del settore vi è anche Anthropic, che sta finalmente consentendo a più persone di usare Claude su Google Chrome.

Nelle scorse ore, attraverso un post su X, il team di Anthropic ha annunciato che Claude su Google Chrome, disponibile fino ad oggi solo per gli abbonati al piano Max, è stato esteso anche agli altri clienti dell’azienda.

Importanti novità in arrivo da Anthropic per Claude

Il plugin di Claude per Chrome consente agli utenti di avere un facile accesso all’intelligenza artificiale di Anthropic indipendentemente da dove si trovino sul Web anche se il suo vero punto di forza è rappresentato dal modo in cui l’agente IA può navigare e utilizzare i siti per conto dell’utente.

Claude in Chrome is now available to all paid plans. We’ve also shipped an integration with Claude Code. pic.twitter.com/VLpB1qCntT — Claude (@claudeai) December 18, 2025

Il team di Anthropic ci tiene a mettere in evidenza che Claude è una soluzione dcisamente avanzata, essendo in grado di compilare moduli, gestire il calendario e la posta elettronica e completare flussi di lavoro multi-step in base a un prompt.

L’ultima versione del plugin offre anche l’integrazione con Claude Code, lo strumento di programmazione IA di questa popolare azienda e ciò consente agli utenti di registrare un flusso di lavoro e “insegnare” all’agente come eseguire le operazioni desiderate.

Anche OpenAI e Perplexity offrono delle funzionalità con agenti IA simili nei rispettivi browser ChatGPT Atlas e Comet mentre al momento l’unico colosso nel settore dell’intelligenza artificiale che non ha ancora completamente implementato i suoi modelli su un browser è Google. Probabilmente è solo questione di tempo.