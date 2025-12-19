Il momento giusto per acquistare il nuovo top di gamma Apple è finalmente arrivato. Apple iPhone 17 Pro Max, lanciato da pochissimo, raggiunge il suo prezzo minimo storico su eBay, rappresentando un’opportunità imperdibile per chi attendeva il calo di prezzo sul modello da 256GB. Questo dispositivo, che ridefinisce le prestazioni nel settore smartphone grazie al suo chip A19 Pro e a un comparto fotografico di livello professionale, è ora disponibile a una cifra decisamente più accessibile rispetto al listino ufficiale di 1489€. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per mettere le mani su una delle tecnologie più avanzate del 2025. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best buy e i termini di questa eccezionale promozione.

Apple iPhone 17 Pro Max: potenza, display e fotografia di livello pro

Apple iPhone 17 Pro Max non è un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio salto generazionale. Il cuore pulsante del dispositivo è il nuovo chip Apple A19 Pro, un processore che garantisce una velocità di esecuzione fulminea e un’efficienza energetica senza precedenti, gestendo con disinvoltura multitasking spinto, gaming ad altissime prestazioni e applicazioni professionali. Il display è un magnifico pannello Super Retina XDR OLED da 6,9 pollici con tecnologia Always-On e Dynamic Island, che offre una fluidità visiva e una luminosità di picco ideali per la fruizione di contenuti multimediali e per la produttività.

Il comparto fotografico è stato completamente rinnovato. La fotocamera principale Center Stage da 18MP è dotata di un autofocus migliorato e di funzionalità avanzate come il tap to zoom and rotate, che offrono un controllo creativo senza precedenti sia per le foto che per i video. Dal punto di vista costruttivo, iPhone 17 Pro Max vanta una scocca protetta dal Ceramic Shield 2, che ne aumenta la resistenza a urti e graffi, e mantiene la certificazione di resistenza all’acqua. La batteria da 4823 mAh assicura un’autonomia in grado di coprire un’intera giornata di utilizzo intenso, supportata dalla ricarica rapida wireless. Il sistema operativo iOS 26 introduce nuove funzionalità e ottimizzazioni, garantendo anni di aggiornamenti e sicurezza.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display : 6,9″ Super Retina XDR OLED (2868 x 1320 pixel)

: 6,9″ Super Retina XDR OLED (2868 x 1320 pixel) Processore : Apple A19 Pro

: Apple A19 Pro Memoria : 256GB di storage interno

: 256GB di storage interno Fotocamera : Sistema pro con sensore principale da 18MP

: Sistema pro con sensore principale da 18MP Batteria : 4823 mAh con ricarica rapida

: 4823 mAh con ricarica rapida Materiali : Ceramic Shield 2 e design resistente all’acqua

: Ceramic Shield 2 e design resistente all’acqua Connettività: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Prezzo minimo storico: i dettagli dell’offerta su eBay

Questa promozione rende l’acquisto di Apple iPhone 17 Pro Max estremamente conveniente. Il prezzo di listino del dispositivo è di 1489€, ma grazie a questa offerta su eBay è possibile acquistarlo a soli 1284€, con un risparmio netto di 205€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, rendendolo un vero affare. L’offerta riguarda la versione da 256GB nella sofisticata colorazione Deep Blue (Blu Profondo), venduta dal venditore Ryanphone, che vanta il 99,2% di feedback positivi, una garanzia di affidabilità e serietà.

È importante notare che il prezzo di 1284€ è il più basso attualmente disponibile online. In passato, una promozione aggiuntiva legata al pagamento con Klarna permetteva di ottenere un ulteriore sconto di 50€, portando il prezzo a 1234€, ma questa opzione era limitata e potrebbe non essere più attiva. Il prezzo garantito dall’offerta attuale è quindi di 1284€. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata, per cui è consigliabile agire rapidamente per non lasciarsi sfuggire questa opportunità. La spedizione è gestita direttamente dal venditore e i dettagli sono disponibili sulla pagina del prodotto.

