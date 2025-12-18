Portare a casa un televisore Neo QLED di ultima generazione senza svuotare il portafoglio è un’impresa. Samsung, tuttavia, cambia le carte in tavola con un’offerta eccezionale sul suo nuovo Smart TV 65″ QE65QN83FAUXZT. Parliamo di un modello da 65 pollici con tecnologia Mini LED, processore AI di seconda generazione e un comparto audio immersivo, ora disponibile con uno sconto netto di 500€. Questa promozione rappresenta una delle migliori opportunità del momento per chi desidera un’esperienza visiva di altissimo livello, unendo le tecnologie più recenti a un prezzo che ridefinisce il concetto di convenienza nel segmento premium. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un acquisto quasi obbligato a questo prezzo.

Smart TV Samsung da 65″: un concentrato di tecnologia e intelligenza artificiale

La Samsung Smart TV 65″ Neo QLED con Mini LED non è un semplice televisore, ma un vero e proprio centro di intrattenimento domestico. Il cuore pulsante è il suo pannello Neo QLED da 65 pollici con risoluzione 4K, che sfrutta la tecnologia Quantum Matrix con retroilluminazione Mini LED. Questa combinazione garantisce un controllo della luce eccezionalmente preciso, offrendo neri profondissimi, un contrasto straordinario e una luminosità di picco che esalta i contenuti in HDR. L’effetto blooming (aloni attorno agli oggetti luminosi su sfondi scuri) è ridotto al minimo, per un’immagine pulita e definita.

A gestire il tutto c’è il potente processore NQ4 AI Gen2, che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni singolo frame. La funzione 4K AI Upscaling analizza e migliora i contenuti a risoluzione inferiore, portandoli a una qualità vicina al 4K nativo. L’AI Customization Mode, invece, adatta automaticamente le impostazioni di immagine e suono in base al tipo di contenuto visualizzato, che si tratti di un film, di un evento sportivo o di una sessione di gaming. Sul fronte audio, il supporto a Dolby Atmos e la tecnologia Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) creano un suono tridimensionale e coinvolgente che segue l’azione sullo schermo. Il sistema operativo Tizen OS garantisce un’esperienza smart fluida e l’accesso a tutte le principali piattaforme di streaming.

Display: 65 pollici Neo QLED 4K (3840 x 2160 pixel)

65 pollici Neo QLED 4K (3840 x 2160 pixel) Tecnologia di retroilluminazione: Mini LED con Quantum Matrix Technology

Mini LED con Quantum Matrix Technology Processore: NQ4 AI Gen2 Processor

NQ4 AI Gen2 Processor Funzionalità AI: 4K AI Upscaling, AI Customization Mode

4K AI Upscaling, AI Customization Mode Audio: Dolby Atmos, Object Tracking Sound Lite (OTS Lite)

Dolby Atmos, Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) Sistema Operativo: Tizen OS

Tizen OS Design: Simple Chamfer Design, elegante e minimale

L’offerta su Amazon: un risparmio da non perdere

Questa promozione rende accessibile una tecnologia solitamente riservata a fasce di prezzo molto più elevate. Il prezzo di listino del Samsung Smart TV 65″ QE65QN83FAUXZT è di 1399€, ma grazie all’offerta attualmente attiva su Amazon, è possibile acquistarlo a soli 899€. Si tratta di un risparmio netto di 500€, che corrisponde a uno sconto di oltre il 35%. Un taglio di prezzo così significativo su un modello appena lanciato è un’occasione rara.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, con tutti i vantaggi associati, inclusa la spedizione rapida per gli utenti Prime e la garanzia ufficiale del produttore. È importante sottolineare che promozioni di questa portata sono spesso limitate nel tempo e soggette alla disponibilità delle scorte. Per chi stava aspettando il momento giusto per un upgrade del proprio salotto, questa è un’opportunità da cogliere al volo prima che il prezzo torni a salire.

