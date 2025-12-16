Dopo mesi di attesa dal suo lancio, finalmente arriva il momento che molti appassionati di gaming portatile aspettavano: il primo, significativo calo di prezzo per ASUS ROG Xbox Ally RC73YA su Amazon. Questa potente console, nata dalla collaborazione tra Republic of Gamers e Xbox, diventa decisamente più accessibile, proponendosi come una delle soluzioni più complete per chi desidera l’esperienza di gioco PC e Xbox Game Pass in mobilità. L’offerta attuale la posiziona a un livello di prezzo estremamente competitivo, rappresentando un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Analizziamo nel dettaglio cosa rende questo dispositivo così speciale e i termini di questa promozione.

ASUS ROG Xbox Ally: potenza e display da primo della classe

ASUS ROG Xbox Ally non è semplicemente una console portatile, ma un vero e proprio PC da gaming compatto. Il cuore del sistema è il sistema operativo Windows 11 Home, che garantisce la massima compatibilità con un ecosistema vastissimo di giochi e applicazioni, da Steam a Epic Games, passando ovviamente per l’integrazione nativa con Xbox Game Pass. Il dispositivo si distingue per un comparto hardware pensato per offrire prestazioni elevate senza compromessi, anche in mobilità.

Il punto di forza più evidente è il suo display: un pannello touchscreen da 7 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080). Ciò che lo rende speciale è la frequenza di aggiornamento di 120Hz, una caratteristica rara in questo formato che assicura una fluidità visiva eccezionale e un vantaggio competitivo nei giochi più frenetici. Sotto la scocca batte il processore AMD Ryzen Z2 A, una CPU con 4 core e 8 thread in grado di raggiungere i 3.8 GHz, affiancato da una potente grafica integrata AMD Radeon. Questa combinazione permette di far girare in modo fluido un gran numero di titoli moderni.

Le specifiche tecniche di alto livello includono:

Memoria RAM: 16GB di tipo LPDDR5 , rapidissima e ideale per gestire il multitasking e i giochi più esigenti.

, rapidissima e ideale per gestire il multitasking e i giochi più esigenti. Archiviazione: Un velocissimo SSD PCIe da 512GB , che garantisce tempi di caricamento ridotti al minimo. Lo spazio è inoltre espandibile tramite slot M.2 2280.

Un velocissimo , che garantisce tempi di caricamento ridotti al minimo. Lo spazio è inoltre espandibile tramite slot M.2 2280. Connettività: Dotato di Wi-Fi, Bluetooth, una porta USB Type-C e un jack audio combo da 3.5mm, offre tutte le opzioni necessarie per connettere periferiche e accessori.

Il design, in colorazione bianca, è studiato per l’ergonomia e la portabilità, rendendo ASUS ROG Xbox Ally RC73YA una compagna di gioco ideale per chi viaggia o semplicemente preferisce giocare lontano dalla scrivania.

L’offerta su Amazon: sconto imperdibile

Questa promozione rappresenta il primo vero calo di prezzo per ASUS ROG Xbox Ally RC73YA su Amazon, rendendola un’occasione particolarmente ghiotta. Il prezzo di listino del dispositivo è di 599€, ma grazie a questa offerta è possibile acquistarlo a un prezzo decisamente più vantaggioso.

I dettagli dell’offerta sono i seguenti:

Prezzo originale: 599€

599€ Prezzo in offerta: 499€

Risparmio netto: 100€

Sconto percentuale: Circa il 17%

Circa il Negozio: Amazon.it

L’offerta è valida sul modello in colorazione bianca e, come spesso accade su Amazon, la disponibilità potrebbe essere limitata nel tempo o legata alle scorte di magazzino. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, garantendo così una consegna rapida, specialmente per gli abbonati al servizio Prime, e un’assistenza clienti affidabile. Questa riduzione di prezzo di 100€ posiziona la console in una fascia di mercato molto più aggressiva, rendendola una scelta quasi obbligata per chi cerca il top delle performance nel gaming handheld basato su Windows.

