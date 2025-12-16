Se state cercando un paio di auricolari Apple da regalare a Natale o da regalarvi, questo è il momento di analizzare i prezzi correnti senza farvi influenzare troppo dall’entusiasmo del momento. Nonostante non siano prodotti usciti nelle ultime settimane, restano i punti di riferimento per l’ecosistema iOS e, proprio perché sono sul mercato da tempo, potete trovarli ora soggetti a oscillazioni di prezzo interessanti su Amazon. Di seguito troverete una panoramica obiettiva sulle offerte attualmente disponibili per le AirPods 4 e le AirPods Pro 2, per aiutarvi a capire quale delle due promozioni sia più sensata per le vostre esigenze o per quelle di chi riceverà il vostro dono.

Due modelli Apple in sconto: si parte da 99€

Apple AirPods 4: L’opzione essenziale

Se state valutando le AirPods 4, dovete sapere che rappresentano l’opzione d’ingresso per chi preferisce il design “open-ear”. Potete trovarle attualmente in offerta a 99€, un prezzo che le posiziona nella fascia media del mercato, rendendole un regalo accessibile ma di marca.

Tecnicamente, sappiate che questo modello ha ereditato il chip H2 dalle versioni superiori, il che vi garantisce una stabilità di connessione ormai collaudata. Se le acquistate, ricordate che non hanno i gommini in silicone: si appoggiano semplicemente all’orecchio senza isolare il condotto uditivo. Sono dotate di ricarica tramite USB-C, ma in questa versione base dovrete fare a meno della ricarica wireless della custodia e dell’altoparlante integrato per il monitoraggio tramite l’app “Dov’è”. È un prodotto solido se fate molte chiamate o ascoltate podcast in ambienti non troppo rumorosi, ma non aspettatevi miracoli per quanto riguarda la cancellazione del rumore, che in questo modello specifico è assente.



-34% Apple AirPods 4 149€ 99€ Acquistale su Amazon 🛒

Apple AirPods Pro 2 (USB-C): Il riferimento tecnologico Se invece puntate alle AirPods Pro 2, state guardando il modello di punta della gamma in-ear. Sebbene siano presenti sul mercato da diverso tempo (aggiornate l’anno scorso con la porta USB-C e quest’anno con le Pro 3), rimangono tecnologicamente superiori alla versione standard. L’attuale offerta a 179€ le rende particolarmente appetibili, soprattutto se considerate che il prezzo di listino originale era decisamente più alto. Il valore aggiunto che otterrete con questa offerta sta nella Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) e nella Modalità Trasparenza, funzioni che nelle AirPods 4 base non troverete. Grazie ai gommini intercambiabili, avrete anche una risposta sui bassi più profonda e una stabilità maggiore durante i vostri movimenti o gli allenamenti. La custodia che riceverete con questo prezzo supporta la ricarica MagSafe e integra un piccolo altoparlante che vi permetterà di ritrovarla facilmente se la smarrite in casa. -22% Apple AirPods Pro 2, Ricarica USB-C 229€ 179€ Acquistale su Amazon 🛒



Perché scegliere l’una o l’altra?

Dovendo scegliere tra le due offerte, la vostra decisione non dovrebbe dipendere solo dal risparmio economico, ma dal tipo di utilizzo che intendete farne quotidianamente.

Scegliete le AirPods 4 a 99€ se: Il vostro budget è tassativamente sotto i cento euro e voi (o la persona a cui le regalerete) detestate la sensazione fisica dei gommini nelle orecchie. Farete un acquisto razionale se cercate un paio di auricolari affidabili, semplici da usare e con una buona qualità microfonica per l’ufficio o le camminate all’aperto.

Il vostro budget è tassativamente sotto i cento euro e voi (o la persona a cui le regalerete) detestate la sensazione fisica dei gommini nelle orecchie. Farete un acquisto razionale se cercate un paio di auricolari affidabili, semplici da usare e con una buona qualità microfonica per l’ufficio o le camminate all’aperto. Scegliete le AirPods Pro 2 a 179€ se: Sebbene il prezzo sia più alto, il rapporto tra costo e funzioni è probabilmente migliore per voi. Per 80€ di differenza, otterrete un isolamento acustico efficace, ideale se viaggiate spesso in treno, aereo o lavorate in ambienti condivisi. È la scelta che vi consigliamo se cercate un’esperienza audio completa e volete un oggetto che mantenga il suo valore tecnologico più a lungo nel tempo.

Il regalo di Natale migliore arriva da Amazon

In conclusione, le promozioni che vedete oggi riflettono la maturità di questi prodotti. Se ritenete che le AirPods 4 a 99€ siano un’opzione onesta per chi cerca la base dell’esperienza Apple, le AirPods Pro 2 a 179€ rappresentano l’acquisto più completo per chi vuole sfruttare tutte le funzioni software che Apple ha affinato negli ultimi anni. In entrambi i casi, acquisterete su Amazon prodotti ormai testati e privi di difetti di gioventù, pronti per essere scartati sotto l’albero.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.