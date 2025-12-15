Ai due coupon che abbiamo visto i giorni scorsi se ne aggiunge in queste ore un terzo, che mette a disposizione un extra sconto del 15% su tantissimi prodotti, tech e non. Abbiamo già dato un’occhiata a smartphone e tablet Android in offerta, quindi è arrivato il momento di scoprire insieme altre promozioni tech: ecco come funziona il nuovo coupon e come sfruttarlo al meglio.
Sconto extra del 15% su tanti prodotti grazie al nuovo coupon
Questa mattina ha fatto capolino su eBay un nuovo coupon, BRANDEC25, che consente di ottenere un extra sconto del 15% su tantissimi prodotti sparsi per il catalogo del sito. È valido fino alle 23:59 del 31 dicembre 2025, e permette di risparmiare fino a un massimo di 75 euro per ciascun utilizzo, per un massimo di quattro volte.
BRANDEC25 può essere utilizzato su tanti prodotti di una lista specifica di venditori, ed è semplicissimo da sfruttare: basta aggiungere al carrello uno o più prodotti compatibili con l’iniziativa, digitare BRANDEC25 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali, e quindi procedere al pagamento utilizzando PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna, carta di credito o di debito.
Chiarito il funzionamento, diamo un’occhiata ad alcuni dei prodotti con il quale sfruttarlo: ne abbiamo selezionato qualcuno tra quelli più interessanti, ma sul sito potete trovare tanto altro.
Questi erano solo alcuni dei prodotti in offerta con extra sconto del 15%. Per scoprire la lista completa dei dispositivi con cui utilizzare il coupon BRANDEC25 potete seguire il link qui in basso.
