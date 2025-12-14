Rendere la propria casa più intelligente spesso comporta una spesa non indifferente, specialmente quando si tratta di automazione. Trovare un sensore di movimento smart, compatibile con i principali ecosistemi e affidabile, a meno di 10 euro sembra quasi un’utopia. WiZ, brand sotto l’ala di Signify (Philips), rompe questa regola con un’offerta che porta il suo Sensore di Movimento Smart WiFi a un prezzo semplicemente incredibile. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chiunque possieda già luci WiZ e desideri automatizzare l’accensione e lo spegnimento in modo pratico ed economico. Un crollo di prezzo così netto trasforma questo accessorio da un semplice “plus” a un acquisto quasi obbligato per migliorare la propria smart home. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa imperdibile promozione.

WiZ sensore di movimento: automazione intelligente a portata di mano

Questo Sensore di Movimento Smart WiFi WiZè un dispositivo progettato con un obiettivo chiaro: la semplicità e l’efficienza. A differenza di molti altri sensori che richiedono hub o cablaggi complessi, questo modello si collega direttamente alla rete Wi-Fi a 2.4GHz di casa, rendendo l’installazione un gioco da ragazzi. La sua principale funzione è quella di rilevare il movimento e attivare automaticamente le luci “Connected by WiZ” a cui è associato. È l’ideale per corridoi, ingressi o stanze di passaggio, dove accendere le luci manualmente risulta spesso scomodo.

Le specifiche tecniche sono pensate per una copertura ottimale in ambienti domestici:

Raggio di rilevamento: Copre un’area fino a 3 metri di distanza con un ampio angolo di visione di 120 gradi .

Copre un’area fino a di distanza con un ampio angolo di visione di . Alimentazione a batteria: Funziona con 2 batterie AA (incluse nella confezione), garantendo mesi di autonomia e la massima libertà di posizionamento senza vincoli di prese elettriche.

Funziona con (incluse nella confezione), garantendo mesi di autonomia e la massima libertà di posizionamento senza vincoli di prese elettriche. Funzionamento offline: Una delle sue caratteristiche più interessanti è la capacità di continuare a controllare le luci WiZ anche in caso di interruzione della connessione internet, assicurando un funzionamento costante.

Una delle sue caratteristiche più interessanti è la capacità di continuare a controllare le luci WiZ anche in caso di interruzione della connessione internet, assicurando un funzionamento costante. Compatibilità estesa: Sebbene funzioni esclusivamente con l’ecosistema WiZ, si integra perfettamente con i principali assistenti vocali come Alexa, Google Home e Apple HomeKit , permettendo un controllo ancora più versatile.

Sebbene funzioni esclusivamente con l’ecosistema WiZ, si integra perfettamente con i principali assistenti vocali come , permettendo un controllo ancora più versatile. Controllo via app: Tramite l’applicazione WiZ è possibile personalizzare completamente il suo comportamento, scegliendo quali luci attivare, con quale intensità o colore, e per quanto tempo devono rimanere accese dopo che il movimento è cessato.

Questa combinazione di funzionalità lo rende un prodotto estremamente valido, soprattutto se si considera il prezzo a cui viene proposto attualmente.

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire

L’aspetto più straordinario di questo prodotto, in questo momento, è senza dubbio il prezzo. Si tratta di un’occasione che definire conveniente sarebbe riduttivo. Il WiZ Sensore di Movimento Smart WiFi è infatti disponibile su Amazon a una cifra che lo rende un vero e proprio best-buy per chiunque utilizzi l’ecosistema di illuminazione del brand.

Vediamo i dettagli dell’offerta:

Prezzo di listino: 28,74€

28,74€ Prezzo in offerta: soli 9,99€

Risparmio: 18,75€

Sconto percentuale: circa il 65%

L’offerta è valida per il prodotto venduto e spedito da Amazon, il che garantisce una spedizione rapida (specialmente per gli utenti Prime) e un’eccellente assistenza clienti. Data l’entità dello sconto, è molto probabile che le scorte siano limitate e che il prezzo possa risalire rapidamente. È l’occasione perfetta non solo per automatizzare la propria abitazione, ma anche per fare un regalo tecnologico utile e intelligente senza spendere una fortuna. Ricordiamo che la compatibilità è garantita esclusivamente con i prodotti di illuminazione della gamma “Connected by WiZ”.

