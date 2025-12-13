La decisione dell’Unione Europea di puntare forte sulla transizione ai veicoli elettrici, tanto da impedire la vendita a partire dal 2035 di auto a benzina, ha da subito generato imponenti critiche tra i consumatori e le principali aziende produttorici del settore automobilistico e sembra che le pressioni siano divenute insostenibili per le autorità comunitarie, che a quanto pare sarebbero pronte a tornare sui propri passi.

E così l’Unione Europea avrebbe deciso di rivedere il suo piano di vietare le vendite di nuovi veicoli con motore a combustione interna entro il 2035, almeno ciò è quanto sarebbe stato confermato nelle scorse ore da Manfred Weber, Presidente del più grande partito del Parlamento Europeo.

L’Unione Europea torna sui suoi passi per le auto

Stando a quanto viene riportato da Reuters, l’annuncio ufficiale arriverà la prossima settimana e sarà interessante capire che strada l’Unione Europea deciderà di intraprendere.

Pare che la decisione dell’UE di cambiare i propri progetti sia stata dettata dalle forti pressioni dei produttori automobilistici, in evidenti difficoltà a causa della diminuzione della domanda e preoccupati dalla possibilità che l’imposizione dell’obbligo di vendita di soli veicoli elettrici finisca per rendere ancora più critica la situazione del settore.

Le vendite dei veicoli elettrici sono inferiori alle aspettative e anche i colossi del settore stanno avendo non poche difficoltà mentre i modelli low cost provenienti dalla Cina non fanno altro che complicare la situazione, spingendo chi è disposto ad acquistare un’auto elettrica a puntare proprio su questi ultimi.

Se Mercedes-Benz e BMW sono tra le case automobilistiche che hanno esercitato più pressioni per cambiare la rotta presa dall’UE, ci sono altre grandi aziende, come ad esempio Volvo, assolutamente contrarie all’abolizione del divieto di vendita di auto a benzina dal 2035, in quanto sostengono di avere già investito molto nella transizione all’elettrico e che qualsiasi inversione di tendenza sarebbe percepita come un vero e proprio tradimento.

In sostanza, le polemiche proseguiranno anche nei mesi a venire ma la transizione green dell’Europa sembra prossima ad una brusca frenata.