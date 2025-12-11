Homey, azienda olandese che produce hub per la smart home con l’obiettivo di rendere la domotica accessibile a tutti, ha recentemente annunciato il nuovo hub di punta Homey Pro 2026.

Rispetto al modello di precedente generazione non cambia il prezzo ma guadagna un maggiore quantitativo di memoria RAM e un processore più potente. Il tutto per gestire ancora meglio la crescente integrazione di Matter nella smart home. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Homey Pro 2026 è ufficiale

Come anticipato in apertura, Homey ha da poco presentato un “nuovo” hub per la smart home. Il virgolettato è d’obbligo, dato che si tratta di un aggiornamento sotto al cofano per il modello di punta, quello a forma cilindrica, ovvero Homey Pro.

La versione 2026 dispone del doppio della memoria RAM rispetto al modello di precedente generazione, lanciato nel 2023: grazie ai 4 GB di RAM, ora riesce a eseguire oltre 100 app Homey, dando all’ecosistema connesso della smart home spazio a sufficienza per crescere. Anche il processore è stato potenziato: ora abbiamo una CPU quad-core @ 1,5 GHz (set di istruzioni ARMv8); inoltre, la memoria interna è da 8 GB.

Per il resto è lo stesso modello che già conoscevamo

Homey Pro 2026 gode poi delle stesse specifiche tecniche del modello 2023, lanciato due anni fa per rappresentare un dispositivo all’avanguardia e futuribile con supporto a Matter, Thread, Zigbee, Z-Wave, Bluetooth LE, 433 MHz, infrarossi e Wi-Fi, utili per fornire agli utenti un kit completo di strumenti per la smart home.

Tutto ciò rappresenta un’ottima notizia soprattutto per coloro che conoscono già il sistema e vogliono ampliarlo, grazie appunto alla maggiore memoria: c’è il supporto a dispositivi di oltre mille brand, possibilità di automatizzare il tutto con Flow e Advanced Flow, creare le Homey Dashboard, monitorare il consumo energetico con Homey Energy e accedere a Insights, Logic ed Experiments per esplorare in anteprima le novità del futuro.

Homey Pro 2026 continua a funzionare in modalità “standalone” e con dipendenza minima dal cloud. L’accesso remoto e l’App Store di Homey sono comunque accessibili senza costi aggiuntivi.

Supporto a lungo termine e trattamento alla pari

Nel comunicato stampa diffuso per l’annuncio del nuovo hub, Homey fa sapere che entrambe le versioni di Homey Pro (la vecchia 2023 e la nuova 2026) saranno supportate ufficialmente fino a giugno 2031, quindi almeno per quasi sei anni a partire da oggi.

Nel precedente paragrafo abbiamo parlato di “versioni” perché la stessa Homey suggerisce di considerare i modelli come parte della stessa generazione e che le nuove funzionalità, i miglioramenti e gli aggiornamenti raggiungeranno indistintamente le due versioni.

Disponibilità e prezzo di Homey Pro 2026

Il nuovo Homey Pro 2026 è già disponibile all’acquisto sul sito italiano di Homey allo stesso prezzo del modello di precedente generazione, ovvero 399 euro.

Acquista Homey Pro 2026 sul sito ufficiale di Homey

In fase di acquisto è disponibile aggiungere degli Homey Bridge, utili per estendere le capacità wireless del nuovo hub, al prezzo di 69 euro cadauno; in alternativa, è possibile aggiungere l’Adattatore Ethernet, utile per connettere Homey Pro alla rete via LAN, al prezzo di 29 euro.