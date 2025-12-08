Dopo la scorpacciata del Black Friday parte un nuovo periodo di offerte, in vista delle festività di fine anno. Prende il via proprio oggi la nuova iniziativa di eBay, destinata ad andare avanti fino al 21 dicembre, un’ottima occasione per risparmiare sui prossimi regali di Natale.

Vediamo nel dettaglio quali sono i prodotti coinvolti nell’iniziativa e i termini della promozione.

Preparati per le feste

Si chiama così la promozione di eBay che ha preso il via oggi, 8 dicembre, e che proseguirà fino alle 23:59 del prossimo 21 dicembre. Lo sconto è applicabile su una vasta selezione di prodotti che includono computer e accessori, videogiochi e console, TV, audio e video, elettrodomestici e tantissimo altro.

Utilizzando il codice che trovate più in basso, valido per una spesa minima di 20 euro, potete risparmiare il 10%, con un risparmio massimo di 45 euro. Il coupon può essere utilizzato ben 2 volte da ciascun utente, quindi potete arrivare a risparmiare fino a 90 euro per i vostri prossimi acquisti. Abbiamo preparato una selezione di prodotti che potrebbero essere interessanti, sia come idee regalo sia come occasioni di risparmio.