Si terrà sabato 13 dicembre, a Milano, una iniziativa molto speciale destinata a fare la differenza per tante famiglie in difficoltà. Si chiama “Rigeneriamo il Natale“, ed è un evento organizzato da RigeneraMi un progetto lanciato nel 2021 dal Rotaract Club Milano Sforza nell’intento di ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti tecnologici e allo stesso tempo fornire supporto a organizzazioni no profit e a persone in difficoltà.

L’associazione mette a disposizione migliaia di oggetti, raccolti durante l’anno tramite il progetto, rigenerati e rimessi a nuovo, pronti per trovare un nuovo utilizzo. Chiunque può mettersi in coda sabato 13 dicembre, e scegliere quello di cui ha bisogno, in maniera completamente gratuita. Nessuno chiederà un ISEE o un documento, una forma di rispetto per la dignità delle persone in difficoltà.

Lo scopo dell’iniziativa è quella di permettere a ognuno, bambino o adulto, di avere un regalo sotto l’albero anche quando la famiglia sta attraversando un periodo complicato. A disposizione di chi si presenterà ci saranno:

giocattoli di ogni tipo

videogiochi e console

computer (anche portatili rigenerati)

smartphone

tablet

televisori

… e molto altro.

Tutto ovviamente perfettamente funzionante, grazie all’aiuto del personale dell’associazione che ha raccolto gli oggetti donati e ha provveduto a sistemarli, verificandone il corretto funzionamento. L’appuntamento è per sabato 13 dicembre, dalle ore 11:00 alle ore 14:00 a Casa di Quartiere di Lampugnano, via Lampugnano 145 a Milano.

Per maggiori informazioni sull’associazione e sulle sue iniziative potete consultare il sito ufficiale RigeneraMI.org