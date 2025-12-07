Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci secondo cui Mobvoi avrebbe deciso di abbandonare il settore degli smartwatch per dedicarsi ad altri tipi di prodotti.

Basta provare a cercare su Amazon per rendersi conto che i vari modelli della gamma TicWatch sono divenuti praticamente introvabili e anche sul sito ufficiale dell’azienda gli orologi intelligenti hanno ora uno spazio marginale.

Cosa sta succedendo agli smartwatch di Mobvoi

Di recente sembra che la popolare azienda abbia deciso di dirottare i suoi investimenti nel settore dei tapis roulant intelligenti e in altri strumenti basati sull’intelligenza artificiale e ciò non ha fatto altro che rafforzare le voci relative alla decisione di Mobvoi di abbandonare gli smartwatch.

C’è da precisare che al momento Mobvoi non ha ancora annunciato ufficialmente la decisione di uscire dal mercato degli smartwatch ma alcuni segnali sono piuttosto evidenti e non possono essere ignorati, primo fra tutti la gamma oramai un po’ datata: il lancio dell’ultimo modello, ossia Mobvoi TicWatch Atlas, risale ad oltre un anno fa (qui trovate la nostra recensione) e nel mondo della tecnologia si tratta di un lasso di tempo notevole.

Il team di Mobvoi ha di recente voluto rassicurare chi ha acquistato i suoi smartwatch, confermando che continueranno ad essere aggiornati ma, alla domanda in merito al lancio di nuovi modelli, si è limitato a rispondere che non ci sono informazioni da condividere.

Ed ancora, ad oggi Mobvoi si definisce “un’azienda leader nel settore dell’intelligenza artificiale”, con TicNote AI Notetaker come dispositivo di punta: in sostanza, il cambiamento di focus sui prodotti pare piuttosto evidente, essendo ora incentrato su dispositivi che possano sfruttare la piattaforma di intelligenza artificiale vocale del produttore.

E così Wear OS potrebbe avere perso una delle aziende più popolari, forse non più in grado di competere con colossi del calibro di Google e Samsung.