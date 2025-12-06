Durante il settimo Ajax Special Event, tenutosi a Francoforte, Ajax Systems ha ridefinito ancora una volta gli standard della sicurezza presentando ben 55 nuovi dispositivi. L’evento “Il coraggio di essere i primi” ha svelato una gamma di innovazioni che spaziano dalla protezione antintrusione wireless certificata Grade 3 alla sorveglianza antincendio, consolidando la posizione dell’azienda come leader tecnologico del settore. Tra le novità più attese, spicca l’espansione della linea di videosorveglianza, progettata per offrire soluzioni potenti, scalabili e intelligenti.

Tutte le novità di Ajax nella videosorveglianza

Ajax ha introdotto un ecosistema di videosorveglianza completo, segmentando l’offerta in due linee distinte, Baseline e Superior, per rispondere con precisione alle esigenze di ogni tipo di utente, dal residenziale al grande complesso commerciale. Questa nuova gamma promette non solo immagini di alta qualità, ma anche un’integrazione perfetta con l’ecosistema Ajax e funzionalità avanzate basate su intelligenza artificiale.

Serie Baseline: telecamere e NVR

La linea Baseline è pensata per offrire prestazioni di alto livello a un’ampia platea di utenti.

Telecamere HLVF Baseline : dotate di lente varifocale motorizzata, queste telecamere garantiscono video nitidi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rappresentando una soluzione affidabile per chi cerca qualità e solidità.

: dotate di lente varifocale motorizzata, queste telecamere garantiscono video nitidi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rappresentando una soluzione affidabile per chi cerca qualità e solidità. NVR H2D Baseline: questo videoregistratore di rete supporta fino a 16 telecamere connesse tramite PoE e dispone di due slot per dischi rigidi, offrendo opzioni di archiviazione flessibili come la modalità ridondanza o divisione.

Serie Superior: videosorveglianza Professionale

Destinata esclusivamente ai partner accreditati, la linea Superior rappresenta il vertice della tecnologia di videosorveglianza Ajax, ideale per progetti complessi che richiedono prestazioni senza compromessi.

Telecamere HLVF Superior : queste telecamere integrano un sensore CMOS di ultima generazione, tecnologia P-Iris avanzata per una messa a fuoco impeccabile e un potente algoritmo di intelligenza artificiale. Offrono audio bidirezionale e sono fornite con la pratica staffa MountCam per un’installazione semplificata.

: queste telecamere integrano un sensore CMOS di ultima generazione, tecnologia P-Iris avanzata per una messa a fuoco impeccabile e un potente algoritmo di intelligenza artificiale. Offrono audio bidirezionale e sono fornite con la pratica staffa MountCam per un’installazione semplificata. NVR Superior: progettato per la massima scalabilità, questo NVR gestisce fino a 32 canali e supporta un’archiviazione massiva fino a 24 TB per disco rigido. È in grado di gestire 4 flussi 4K simultaneamente e condivide le capacità di intelligenza artificiale con le telecamere connesse.

Guarda il video completo dell’Ajax Special Event

Per scoprire ogni dettaglio tecnico e vedere in azione le nuove funzionalità appena descritte, vi invitiamo a guardare la registrazione integrale del keynote tenutosi a Francoforte. Nel video sottostante, il team di Ajax Systems illustra dal vivo le potenzialità delle linee Baseline e Superior, insieme a tutte le 55 novità presentate che stanno ridefinendo il settore della sicurezza