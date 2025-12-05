Presentato ufficialmente a settembre in occasione dell’IFA 2025 di Berlino, il nuovo Robot aspirapolvere Dyson Spot+Scrub AI ha fatto il suo esordio in Italia.

Si tratta della nuova generazione di robot aspirapolvere di Dyson, appositamente progettata per la pulizia di sporco secco e liquido, il tutto con un sistema di rilevamento delle macchie che sfrutta le potenzialità garantite dall’intelligenza artificiale e un comportamento di pulizia adattivo.

Cosa offre il Robot aspirapolvere Dyson Spot+Scrub AI

Alimentato da un motore da 18.000 Pa (capace di catturare le particelle microscopiche di polvere e detriti), il nuovo robot aspirapolvere di Dyson può fare affidamento su un sistema di scansione LiDAR ad alta velocità (per una mappatura e una navigazione più precise, in modo da eliminare le aree trascurate) e su un sistema di idratazione a 12 punti, che pulisce la spazzola a ogni rotazione (idratandola uniformemente prima di rimuovere lo sporco, così da lavare con acqua pulita dall’inizio alla fine).

Il Robot aspirapolvere Dyson Spot+Scrub AI è, a dire del produttore, capace di rilevare le macchie nascoste (peraltro utilizza un’elaborazione delle immagini “prima e dopo”, in modo da verificare l’effettiva rimozione dello sporco), ciò grazie ad un fascio di luce verde ad alto contrasto e inclinato con precisione e ad una telecamera HD supportata dall’IA.

Ed ancora, il dispositivo è capace di riconoscere quasi 200 tipi di oggetti e grazie all’app ufficiale consente agli utenti di monitorare le mappe di pulizia e richiedere interventi mirati.

Infine, per quanto riguarda l’autonomia, il produttore rende noto che il nuovo robot aspirapolvere può arrivare fino a 110 minuti di utilizzo (ovviamente a seconda della modalità impostata e del tipo di ambiente).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate saperne di più vi rimandiamo al sito ufficiale di Dyson, ove il Robot aspirapolvere Dyson Spot+Scrub AI è in vendita a 1.199 euro ma, al momento, è possibile risparmiare 200 euro in virtù di una promozione di lancio e portarlo a casa con 999 euro:

acquista il Robot aspirapolvere Dyson Spot+Scrub AI in offerta