Trovare un modo efficace per non perdere più chiavi, portafogli o lo zaino è un’esigenza sempre più sentita. Apple AirTag risponde a questo problema con una soluzione semplice e perfettamente integrata nell’ecosistema Apple. Oggi, l’opportunità di acquistarli diventa ancora più concreta grazie a un’offerta davvero notevole: la confezione da 4 di Apple AirTag è disponibile a un prezzo eccezionale, con uno sconto importante rispetto al listino ufficiale. Questa promozione rappresenta un’ottima occasione per chiunque voglia dotarsi di questi utili localizzatori Bluetooth senza spendere una fortuna. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche del prodotto e i termini di questa vantaggiosa offerta.

Apple AirTag: tecnologia e design per non perdere più nulla

Apple AirTag è un tracker Bluetooth compatto ed elegante, progettato per aiutare a localizzare qualsiasi oggetto a cui viene agganciato. Il suo più grande punto di forza è l’integrazione con la rete Dov’è (Find My) di Apple, un network vastissimo e anonimo composto da centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo. Quando un oggetto con un AirTag viene smarrito, qualsiasi iPhone, iPad o Mac nelle vicinanze può rilevarne il segnale Bluetooth in modo anonimo e inviare la sua posizione al proprietario, il tutto nel pieno rispetto della privacy grazie alla crittografia end-to-end.

La configurazione è immediata: basta avvicinare l’AirTag al proprio iPhone e il pairing avviene in pochi secondi. Per i possessori di iPhone 11 o modelli successivi, la tecnologia Ultra Wideband abilita la funzione “Posizione precisa”, che fornisce indicazioni visive, sonore e aptiche per guidare l’utente esattamente verso l’oggetto smarrito. È una funzionalità estremamente utile quando si cercano le chiavi cadute tra i cuscini del divano.

Dal punto di vista tecnico, ogni Apple AirTag è un piccolo concentrato di tecnologia:

Connettività : Bluetooth LE per il rilevamento di prossimità e chip U1 per la Posizione precisa.

: Bluetooth LE per il rilevamento di prossimità e chip U1 per la Posizione precisa. Batteria : Alimentato da una comune batteria a bottone CR2032 , facilmente sostituibile dall’utente e con una durata di oltre un anno. L’iPhone avvisa quando è il momento di cambiarla.

: Alimentato da una comune batteria a bottone , facilmente sostituibile dall’utente e con una durata di oltre un anno. L’iPhone avvisa quando è il momento di cambiarla. Resistenza : Certificazione IP67 , che lo rende resistente all’acqua e alla polvere (fino a 1 metro di profondità per 30 minuti).

: Certificazione , che lo rende resistente all’acqua e alla polvere (fino a 1 metro di profondità per 30 minuti). Audio : Un altoparlante integrato permette di far suonare l’AirTag per trovarlo più facilmente quando è nelle vicinanze.

: Un altoparlante integrato permette di far suonare l’AirTag per trovarlo più facilmente quando è nelle vicinanze. Privacy: Progettato per tutelare la privacy, non memorizza dati di localizzazione e le comunicazioni con la rete Dov’è sono crittografate.

Queste caratteristiche rendono Apple AirTag la soluzione ideale per chi vive nell’ecosistema Apple e desidera un sistema di tracciamento affidabile, sicuro e senza costi di abbonamento.

L’offerta da non perdere su MediaWorld

L’attuale promozione rende l’acquisto del pack da quattro ancora più conveniente. Il prezzo di listino ufficiale per la confezione da 4 Apple AirTag è di 129€. Grazie a questa offerta limitata disponibile su MediaWorld, il prezzo crolla drasticamente, offrendo un risparmio notevole.

Nello specifico, i dettagli dell’offerta sono i seguenti:

Prezzo di listino : 129€

: 129€ Prezzo precedente : 89€

: 89€ Prezzo in offerta: 79€

Acquistando ora, si ottiene un risparmio di 50€ rispetto al prezzo di listino, pari a uno sconto di quasi il 39%. Si tratta di un prezzo estremamente competitivo, che porta il costo del singolo AirTag a meno di 20€, una cifra molto interessante per un prodotto ufficiale Apple. L’offerta è disponibile online sul sito di MediaWorld, con possibilità di consegna a domicilio o ritiro in negozio. È consigliabile agire in fretta, poiché promozioni di questo tipo sono spesso soggette a esaurimento scorte.

Qualora foste interessati ad acquistarli su Amazon, sono disponibili anche lì in promo a 89€

