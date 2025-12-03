Trovare una dashcam che offra una qualità video 4K reale, un sensore di ultima generazione come il Sony STARVIS 2 e funzioni smart a meno di 100€ è un’impresa quasi impossibile. La Vantrue E1 Pro 4K Mini DashCam rompe questa barriera con un’offerta imperdibile su AliExpress. Grazie a una combinazione di codici sconto, il prezzo di listino di 159€ crolla a soli 77,85€, un minimo storico che rende questo dispositivo un acquisto obbligato per chiunque cerchi il massimo della sicurezza in auto senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che la rendono così desiderabile e come approfittare di questa promozione a tempo.

Vantrue E1 Pro: riprese 4K e visione notturna avanzata

Vantrue E1 Pro si distingue nel mercato affollato delle dashcam per un pacchetto di specifiche tecniche di altissimo livello, solitamente riservato a modelli ben più costosi. Il cuore del sistema è il sensore Sony STARVIS 2, che abbinato a una risoluzione nativa 4K, garantisce riprese video di una nitidezza eccezionale. Questo si traduce in una capacità superiore di catturare dettagli cruciali, come le targhe dei veicoli, sia di giorno che di notte. La visione notturna è ulteriormente potenziata dalla tecnologia PlatePix™ con HDR, che bilancia l’esposizione in condizioni di scarsa illuminazione o in presenza di forti contrasti, come i fari delle auto, assicurando che le targhe rimangano sempre leggibili.

La connettività è un altro punto di forza. Il modulo Wi-Fi a 5GHz permette di trasferire i video registrati sullo smartphone in modo rapido e senza fili, mentre il GPS integrato registra con precisione dati come velocità, coordinate e percorso, informazioni fondamentali in caso di sinistro. La gestione del dispositivo è resa ancora più semplice e sicura grazie al controllo vocale, che consente di avviare o fermare la registrazione, scattare foto e gestire le impostazioni senza mai staccare le mani dal volante.

Per la sicurezza a 360 gradi, la Vantrue E1 Pro offre una modalità di parcheggio avanzata con Buffered Motion Detection. Questa funzione, quando attivata, non solo avvia la registrazione al rilevamento di un movimento, ma include anche i 15 secondi precedenti all’evento, fornendo un contesto completo di ciò che è accaduto. La dashcam supporta schede di memoria fino a 1TB, una capacità enorme che permette di archiviare settimane di registrazioni in 4K senza preoccuparsi di sovrascrivere i file importanti. Il suo design mini e discreto, infine, la rende quasi invisibile una volta installata sul parabrezza.

Un crollo di prezzo su AliExpress con doppio sconto

L’offerta attualmente disponibile su AliExpress rende la Vantrue E1 Pro un vero e proprio best-buy. Il prezzo di listino del dispositivo è di 159€, una cifra già competitiva per le sue caratteristiche. Tuttavia, grazie a una promozione speciale, è possibile acquistarla a una frazione del suo valore.

Per ottenere il prezzo finale di 77,85€, è necessario seguire due semplici passaggi. In primo luogo, bisogna applicare il codice sconto BFIT15 direttamente nel carrello. Successivamente, selezionando PayPal come metodo di pagamento, si attiverà un ulteriore sconto automatico che porterà il totale a scendere al prezzo indicato. Il risparmio complessivo è di oltre 81€, pari a uno sconto effettivo del 51% sul prezzo di listino.

Questa promozione è valida per un periodo di tempo limitato e soggetta alla disponibilità dei codici e delle scorte. La spedizione può variare in base alla destinazione, ma l’opportunità di acquistare una dashcam 4K di questo calibro a un prezzo così basso è rara. Si tratta di un’occasione perfetta per dotare il proprio veicolo di un sistema di sicurezza video avanzato, approfittando di un rapporto qualità-prezzo difficilmente eguagliabile.

