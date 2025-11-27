C’è spazio anche per i prodotti di Twinkly tra le tante offerte del Black Friday 2025. L’azienda, che da tempo è un punto di riferimento nel settore dei prodotti dedicati all’illuminazione smart e decorativa, mette a disposizione degli utenti una serie di offerte di sicuro interesse. Gli sconti partiranno il 28 novembre e si estenderanno a buona parte della gamma Twinkly. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Le offerte Twinkly del Black Friday

La gamma Twinkly partecipa al Black Friday con vari sconti. Sono previsti sconti per le catene LED luminose e smart (compatibili anche con assistenti vocali) della serie Strings, per le luci smart Permanent Lights, per le reti luminose Net Lights e per le decorazioni Twinkly Reindeers, con design chiaramente ispirato al periodo natalizio.

Ecco l’elenco dei prodotti in offerta:

Twinkly Strings USB-C Pearls – da 49,99€ a 29,99€ ; si tratta di particolari catene LED USB-C compatte, ideali per scrivanie, gaming e camere da letto

– da 49,99€ a ; si tratta di particolari catene LED USB-C compatte, ideali per scrivanie, gaming e camere da letto Twinkly Strings Multicolor 250 LED – da 119,99€ a 47,99€ ; si tratta di catene LED smart per alberi, pareti e finestre. Compatibili con Wi-Fi, Bluetooth e assistenti vocali

– da 119,99€ a ; si tratta di catene LED smart per alberi, pareti e finestre. Compatibili con Wi-Fi, Bluetooth e assistenti vocali Twinkly Net Lights – da 99,99€ a 74,99€ ; sono reti luminose smart per siepi, balconi e superfici ampie

– da 99,99€ a ; sono reti luminose smart per siepi, balconi e superfici ampie Twinkly Strings HD 500 – da 179,99€ a 161,99€ ; si tratta di catene LED ad alta definizione per effetti luminosi dettagliati e colori vividi

– da 179,99€ a ; si tratta di catene LED ad alta definizione per effetti luminosi dettagliati e colori vividi Twinkly Permanent Lights – da 299,99€ a 179,99€ ; sono sistemi di illuminazione LED per installazioni fisse outdoor, resistente e personalizzabile

– da 299,99€ a ; sono sistemi di illuminazione LED per installazioni fisse outdoor, resistente e personalizzabile Twinkly Reindeers – da 299,99€ a 269,99€; si tratta di decorazioni a forma di renna con LED RGB smart

Ricordiamo che i prodotti dell’azienda possono essere gestiti tramite l’app ufficiale che permette di ottenere la massima personalizzazazione delle installazioni luminose, anche di quelle che prevedono più prodotti integrati tra di loro, scegliendo tra effetti, colori e animazioni.

Per scoprire tutte le offerte è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Twinkly. La spedizione è gratuita per ordini da 99 euro ed è possibile anche pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure Klarna.