Parte oggi il secondo round delle offerte lampo del Black Friday di GeekMall, con sconti generosi riguardanti varie tipologie di prodotti. Dai dispositivi per la casa intelligente alle macchine del caffè, dai prodotti per la mobilità elettrica alle power station: le offerte sono disponibili da oggi, 24 novembre, fino al 30 novembre, con tanto di coupon. Andiamo a scoprire insieme le proposte più interessanti.

Offerta
Il Black Friday GeekMall entra nel vivo: al via il secondo round di offerte con coupon 1

Amazon Fire TV Stick 4K Select

19.99€ invece di 54.99€
-64%
Amazon 🛒

Le offerte del Black Friday GeekMall: al via gli sconti del secondo round

Le offerte del Black Friday su GeekMall permettono di godersi i prezzi più bassi dell’anno su aspirapolvere Proscenic, macchine del caffè HIBREW, power station FOSSiBOT, sul monopattino Ausom DT2 Pro e non solo. La campagna entra nel suo secondo round di offerte lampo con sconti più consistenti sui prodotti chiave e coupon più intriganti.

Troviamo coupon per l’iscrizione alla newsletter che passano dal 2 al 4%, e dal 3 al 5% per i nuovi utenti (fino all’8 dicembre 2025), ma anche tanti altri coupon con sconti crescenti in base all’importo speso:

  • sconto di 12 euro con una spesa di almeno 100 euro con coupon 100GKMBF12
  • sconto di 20 euro con una spesa di almeno 300 euro con coupon 300GKMBF20
  • sconto di 40 euro con una spesa di almeno 600 euro con coupon 600GKMBF40
  • sconto di 50 euro con una spesa di almeno 800 euro con coupon 800GKMBF50
  • sconto di 70 euro con una spesa di almeno 1000 euro con coupon 1000GKMBF70

Gli utenti possono inoltre ricevere codici premio limitati sul sito, per avere 6 euro di sconto senza spesa minima, 4 o 5% di sconto, oppure ribassi di 50 euro con una spesa di almeno 600 euro o di 100 euro con una spesa di almeno 800 euro.

offerte GeekMall del Black Friday 2025

Chiariti questi punti, vi segnaliamo alcune tra le offerte più interessanti proposte con l’iniziativa:

Queste erano solo alcune delle proposte del Black Friday di GeekMall. Per scoprire tutte le offerte a disposizione sul sito fino al 30 novembre 2025 (salvo esaurimento scorte) potete seguire il link qui in basso.

BLACK FRIDAY 💰

Tutte le offerte del Black Friday GeekMall

Informazione Pubblicitaria

Potrebbe interessarti: