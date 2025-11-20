Il Black Friday porta con sé opportunità davvero irripetibili, e quella di oggi è una delle più clamorose per chi sta assemblando un nuovo PC. L’NZXT H7 Flow, un case mid-tower rinomato per il suo design e le prestazioni termiche, crolla a un prezzo mai visto prima. Parliamo di un dispositivo che normalmente ha un listino di 139,99€, ora disponibile a una frazione del suo valore, stabilendo un nuovo minimo storico assoluto. È l’occasione perfetta per costruire una postazione da gaming o professionale senza compromessi sull’estetica e, soprattutto, sul raffreddamento. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo case una scelta eccellente e i termini di questa offerta imperdibile.

NZXT H7 Flow: design, airflow e spazio per ogni componente

Il punto di forza dell’NZXT H7 Flow è, senza dubbio, la sua capacità di mantenere basse le temperature dei componenti interni. Il design è studiato per massimizzare il flusso d’aria, grazie a un pannello frontale e superiore completamente forati che permettono un’aspirazione e un’espulsione dell’aria senza ostacoli. Questa versione, inoltre, è equipaggiata con ben sei ventole da 120mm preinstallate: tre sul fronte per immettere aria fresca e, cosa non comune, tre posizionate sul fondo e dedicate specificamente al raffreddamento della scheda video, uno dei componenti che genera più calore.

La versatilità è un altro pilastro di questo case. La compatibilità è garantita con un’ampia gamma di schede madri, incluse le più grandi E-ATX (fino a 277mm), oltre ai formati standard ATX, Micro-ATX e Mini-ITX. Lo spazio interno è generoso e permette di installare componenti di fascia alta senza alcuna difficoltà:

Supporto Schede Madri : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Ventole Incluse : 3x 120mm frontali, 3x 120mm sul fondo

: 3x 120mm frontali, 3x 120mm sul fondo Supporto Radiatori : Fino a 420mm sul pannello frontale per sistemi di raffreddamento a liquido avanzati

: Fino a sul pannello frontale per sistemi di raffreddamento a liquido avanzati Spazio GPU : Fino a 400mm di lunghezza, sufficiente per le schede video più potenti sul mercato

: Fino a di lunghezza, sufficiente per le schede video più potenti sul mercato Altezza Dissipatore CPU : Fino a 185mm

: Fino a Porte I/O: USB 3.2, USB Type-C, Jack Audio

La costruzione è solida e l’estetica, nella sua colorazione bianca, è pulita e moderna, impreziosita da un pannello laterale in vetro temperato che permette di ammirare la build. Anche la gestione dei cavi è stata curata nei minimi dettagli, con ampi canali, fascette e guide che rendono l’assemblaggio un processo ordinato e pulito, contribuendo ulteriormente a non ostacolare il flusso d’aria.

Un prezzo bomba che ridefinisce il mercato

L’offerta attuale su Amazon per l’NZXT H7 Flow è semplicemente straordinaria e rappresenta un’occasione da cogliere al volo. Il prezzo di listino di questo case è di 139,99€. Nelle scorse settimane il suo prezzo più basso si era assestato intorno agli 89,99€, già considerato un buon affare. Oggi, in occasione del Black Friday, il prezzo crolla a soli 49,99€.

Si tratta di un risparmio netto di 90€ rispetto al prezzo di listino, con uno sconto effettivo di oltre il 64%. A questa cifra è praticamente impossibile trovare un case di un marchio così prestigioso, con sei ventole incluse e un’attenzione così elevata al design e alle prestazioni termiche. L’offerta è disponibile su Amazon, ma data l’eccezionalità del prezzo, le scorte potrebbero esaurirsi molto rapidamente. È una di quelle promozioni flash che difficilmente si ripeteranno nel breve periodo.

