Samsung ha lanciato una nuova tastiera pensata per smartphone, tablet e PC, utilizzabile anche contemporaneamente su questi dispositivi: si chiama Samsung Smart Keyboard ed è già disponibile all’acquisto in Italia attraverso il Samsung Shop Online. Scopriamola più da vicino, tra aspetto, funzionalità e prezzo.

Offerta
Al debutto (con sconto) Samsung Smart Keyboard, la nuova tastiera Bluetooth multidispositivo 1

Apple MacBook Air 13'', M4 (2025)

853.99€ invece di 1149€
-26%
Amazon 🛒

Debutta la nuova tastiera Samsung Smart Keyboard: tasto AI e autonomia fino a 2 anni

La Samsung Smart Keyboard è una tastiera Bluetooth (5.4) in grado di collegarsi fino a un massimo di tre dispositivi allo stesso tempo: può passare da uno all’altro attraverso l’apposito tasto (con LED a indicare la connessione attiva), risultando l’ideale per Samsung DeX e non solo. Definita come sottile e robusta, la nuova tastiera promette una digitazione facile e comoda, simile a quella di un notebook grazie alla forma, alla corsa dei tasti di 1,0 mm e alla distanza interasse di 19 mm.

I tasti sono progettati per risultare particolarmente silenziosi, in modo da attutire il rumore anche con la digitazione più veloce e da offrire il giusto equilibrio tra feedback e bassa rumorosità (ideale per gli spazi condivisi o le videoconferenze). Il design aiuta a ridurre l’affaticamento del polso, e la finitura in alluminio la rende adatta a qualsiasi luogo (casa o lavoro). La tastiera è anche particolarmente facile da trasportare, grazie al suo peso di 218 grammi (batterie comprese) e alle dimensioni compatte (280,3 x 111,5 x 4,3 mm).

Al debutto (con sconto) Samsung Smart Keyboard, la nuova tastiera Bluetooth multidispositivo 4
Al debutto (con sconto) Samsung Smart Keyboard, la nuova tastiera Bluetooth multidispositivo 5
Al debutto (con sconto) Samsung Smart Keyboard, la nuova tastiera Bluetooth multidispositivo 6
Al debutto (con sconto) Samsung Smart Keyboard, la nuova tastiera Bluetooth multidispositivo 7

La Smart Keyboard di Samsung mette a disposizione un pulsante dedicato a DeX, i vari tasti funzione (F1, F2 ed F3 sono anche utilizzabili come scorciatoie personalizzate per le app, con almeno One UI 8.0) e un tasto pensato per le funzionalità di intelligenza artificiale. Quest’ultimo è denominato AI Short ed è pensato per avviare Google Gemini o Bixby sullo smartphone o tablet Samsung Galaxy, oppure per richiamare Copilot quando è collegato a un Galaxy Book (non è chiaro se funzioni con tutti i PC). Ciò permette di utilizzare le funzioni intelligenti dell’AI per lavorare, fare ricerche oppure organizzare il lavoro, il tutto senza interrompere il flusso.

Al debutto (con sconto) Samsung Smart Keyboard, la nuova tastiera Bluetooth multidispositivo 8
Al debutto (con sconto) Samsung Smart Keyboard, la nuova tastiera Bluetooth multidispositivo 9
Al debutto (con sconto) Samsung Smart Keyboard, la nuova tastiera Bluetooth multidispositivo 10
Al debutto (con sconto) Samsung Smart Keyboard, la nuova tastiera Bluetooth multidispositivo 11

A bordo trova posto una batteria di nuova generazione, alimentata da due batterie a bottone (CR2032): ha un’autonomia fino a 2 anni (con due ore di digitazione continua al giorno), che garantisce quindi tranquillità nel lungo periodo.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Prezzo e dove acquistare la nuova tastiera Samsung

La Samsung Smart Keyboard (EJ-B7800) è disponibile all’acquisto sul Samsung Shop Online italiano nella sola colorazione Black, almeno per il momento. Il prezzo consigliato è di 97,90 euro, ma acquistandola tramite Samsung Shop App (potete scaricarla qui) e utilizzando il coupon TUTTOANDROID4U potete portarla a casa con 79,06 euro, con spedizione gratuita. Effettuando il pagamento con Samsung Pay potete scendere di un ulteriore 5%, arrivando a 75,11 euro.

Acquista la Samsung Smart Keyboard scontata a partire da 75,11 euro invece di 97,90

Potrebbe interessarti: