Samsung ha lanciato una nuova tastiera pensata per smartphone, tablet e PC, utilizzabile anche contemporaneamente su questi dispositivi: si chiama Samsung Smart Keyboard ed è già disponibile all’acquisto in Italia attraverso il Samsung Shop Online. Scopriamola più da vicino, tra aspetto, funzionalità e prezzo.

Debutta la nuova tastiera Samsung Smart Keyboard: tasto AI e autonomia fino a 2 anni

La Samsung Smart Keyboard è una tastiera Bluetooth (5.4) in grado di collegarsi fino a un massimo di tre dispositivi allo stesso tempo: può passare da uno all’altro attraverso l’apposito tasto (con LED a indicare la connessione attiva), risultando l’ideale per Samsung DeX e non solo. Definita come sottile e robusta, la nuova tastiera promette una digitazione facile e comoda, simile a quella di un notebook grazie alla forma, alla corsa dei tasti di 1,0 mm e alla distanza interasse di 19 mm.

I tasti sono progettati per risultare particolarmente silenziosi, in modo da attutire il rumore anche con la digitazione più veloce e da offrire il giusto equilibrio tra feedback e bassa rumorosità (ideale per gli spazi condivisi o le videoconferenze). Il design aiuta a ridurre l’affaticamento del polso, e la finitura in alluminio la rende adatta a qualsiasi luogo (casa o lavoro). La tastiera è anche particolarmente facile da trasportare, grazie al suo peso di 218 grammi (batterie comprese) e alle dimensioni compatte (280,3 x 111,5 x 4,3 mm).

Previous Next Fullscreen

La Smart Keyboard di Samsung mette a disposizione un pulsante dedicato a DeX, i vari tasti funzione (F1, F2 ed F3 sono anche utilizzabili come scorciatoie personalizzate per le app, con almeno One UI 8.0) e un tasto pensato per le funzionalità di intelligenza artificiale. Quest’ultimo è denominato AI Short ed è pensato per avviare Google Gemini o Bixby sullo smartphone o tablet Samsung Galaxy, oppure per richiamare Copilot quando è collegato a un Galaxy Book (non è chiaro se funzioni con tutti i PC). Ciò permette di utilizzare le funzioni intelligenti dell’AI per lavorare, fare ricerche oppure organizzare il lavoro, il tutto senza interrompere il flusso.

Previous Next Fullscreen

A bordo trova posto una batteria di nuova generazione, alimentata da due batterie a bottone (CR2032): ha un’autonomia fino a 2 anni (con due ore di digitazione continua al giorno), che garantisce quindi tranquillità nel lungo periodo.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Prezzo e dove acquistare la nuova tastiera Samsung

La Samsung Smart Keyboard (EJ-B7800) è disponibile all’acquisto sul Samsung Shop Online italiano nella sola colorazione Black, almeno per il momento. Il prezzo consigliato è di 97,90 euro, ma acquistandola tramite Samsung Shop App (potete scaricarla qui) e utilizzando il coupon TUTTOANDROID4U potete portarla a casa con 79,06 euro, con spedizione gratuita. Effettuando il pagamento con Samsung Pay potete scendere di un ulteriore 5%, arrivando a 75,11 euro.