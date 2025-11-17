Con il Black Friday sono in arrivo generose offerte in casa Roborock. Il noto brand si sta preparando per proporre diversi sconti, tra i quali saranno protagonisti Roborock QR598, Roborock Q7 TF+ e Roborock S8 MaxV Ultra, robot aspirapolvere e lavapavimenti lanciati su tre fasce di prezzo diverse.

Le promozioni in questione saranno valide nei punti vendita fisici delle principali catene di elettronica di consumo italiane: un approccio diverso dal solito, che dà la possibilità anche a chi si approccia per la prima volta al mondo della pulizia intelligente di toccare con mano i prodotti, valutarne funzioni e ingombri, e portarli a casa approfittando di sconti importanti.

Roborock QR598, Q7 TF+ e S8 MaxV Ultra in breve: qual è il modello che fa per voi

Le offerte del Black Friday Roborock coinvolgono come detto tre robot aspirapolvere: due, ossia QR598 e Q7 TF+, sono pensati soprattutto per chi non vuole “esagerare” con la spesa, mentre S8 MaxV Ultra alza l’asticella risultando più completo.

Roborock QR598 punta molto sul rapporto qualità-prezzo ed è progettato per offrire potenza essenziale, massima convenienza e funzionalità comunque complete. Combina una pulizia robusta con una manutenzione automatizzata, e può risultare il prodotto giusto per chi sta cercando un robot all-in-one con un budget accessibile.

Propone una potenza di aspirazione di 8000 Pa con tecnologia HyperForce, spazzola anti-groviglio (per peli e capelli), spazzola laterale FlexiArm per raccogliere lo sporco negli angoli e un sistema di lavaggio con 30 livelli di flusso d’acqua (con doppie spazzole rotanti e sollevabili per evitare di bagnare i tappeti). Per la navigazione troviamo PreciSense LiDAR e la tecnologia Reactive Tech per l’evitamento degli ostacoli.

Tutto questo si unisce alla bassa necessità di intervento manuale: la stazione di ricarica multifunzionale offre autolavaggio dei mop, asciugatura ad aria, svuotamento automatico della polvere (fino a 7 settimane senza interventi) e riempimento automatico del serbatoio dell’acqua. In questo modo l’intervento da parte dell’utente è molto limitato, lasciando così la possibilità di effettuare le pulizie durante la giornata, quando le persone sono a scuola o al lavoro: insomma, un notevole risparmio di tempo.

Non manca la possibilità di sfruttare l’applicazione ufficiale Roborock per accedere a funzionalità come mappatura precisa, suggerimenti intelligenti per le zone vietate, SmartPlan per strategie di pulizia personalizzate per stanza, routine di pulizia personalizzate e opzioni come la ricarica fuori orario e il blocco bambini. L’applicazione permette di pianificare le pulizie quando l’utente è fuori casa, ma anche di pulire solo determinati ambienti, magari a giorni alterni, e di ricevere notifiche su eventuali problemi. Risulta poi di fondamentale importanza per conoscere lo stato dei consumabili e capire quando è necessario sostituire le spazzole, pulire i sensori o risolvere eventuali inceppamenti.

Il secondo modello coinvolto nelle offerte del Black Friday è Roborock Q7 TF+, un modello che combina la potente aspirazione HyperForce da 10.000 Pa, ideale per rimuovere peli e detriti persino da fessure e tappeti, con un design Dual-Anti Tangle, che prevede una spazzola principale integrata (in gomma e setole) e una spazzola laterale ad arco, che fanno sì che capelli e peli non si aggroviglino.

Dispone di un modulo mop staccabile (per una maggiore versatilità) e di un sistema a flusso d’acqua costante con tre livelli regolabili. Per la navigazione entra in gioco il sistema PreciSense LiDAR, che fornisce mappatura rapida, suggerimenti intelligenti sulle potenziali zone “vietate” e supporta le mappe multi-livello (fino a tre piani). La stazione di ricarica RockDock Plus offre un sacchetto da 2,5 litri con filtro R12 (per gli allergeni) e svuota in automatico il contenitore della polvere del robot (per arrivare fino a 7 settimane di pulizia senza interventi manuali).

Anche qui l’app amplia le potenzialità del robot, offrendo funzioni avanzate come la pulizia temporanea, l’aumento automatico dell’aspirazione sui tappeti, il lavaggio ad alta intensità (modalità DEEP+) e la pulizia lungo la direzione del pavimento.

Con il terzo modello si alza l’asticella: Roborock S8 MaxV Ultra offre una potenza di aspirazione di 10.000 Pa, e propone un braccio robotico FlexiArm e un sistema di lavaggio Extra Edge con panno laterale aggiuntivo. Per le macchie più ostinate include il sistema VibraRise 3.0, per il lavaggio con doppi moduli di vibrazione per pulire a fondo (sfrega il panno sul pavimento 4.000 volte al minuto). Grazie alla tecnologia DirTect, il robot va oltre il semplice riconoscimento dello sporco: può agire in modo adattivo ed efficiente, aumentando la potenza di aspirazione per la polvere più pesante.

Sfruttando l’intelligenza artificiale del sistema Reactive AI 2.0, il robot è capace di riconoscere oltre 70 diverse tipologie di ostacoli, evitandoli e adeguando il percorso della pulizia senza perdere in efficienza. Inoltre, può riconoscere gli animali domestici e bloccare le spazzole principali per evitarli. La navigazione può contare pure qui sul sistema PreciSense LiDAR, che effettua una scansione e crea contemporaneamente mappe dettagliate per determinare il percorso più efficiente.

La stazione di ricarica all-in-one 8-in-1 RockDock Ultra fa il pieno di acqua e detersivo, lava e asciuga i panni a caldo (fino a 60°C), raccoglie lo sporco in un apposito sacchetto e si pulisce da sola, senza interventi manuali. L’app Roborock consente di programmare le pulizie, regolare le impostazioni e ricevere notifiche direttamente dallo smartphone, rendendo semplice l’adattamento della routine di pulizia alle proprie esigenze. Non manca il supporto ai comandi vocali (con hotword “Hello Rocky“).

Le offerte del Black Friday Roborock sono in arrivo nei negozi

Come anticipato, Roborock ha deciso di adottare un approccio particolare, in una fase storica nella quale gli utenti tendono ad acquistare online. Il marchio vuole riportare le persone nei negozi, dove la presenza del personale esperto può mostrare le potenzialità dei prodotti e indirizzare gli indecisi verso il dispositivo più adatto.

Roborock QR598, Roborock Q7 TF+ e Roborock S8 MaxV Ultra sono stati lanciati al prezzo consigliato di rispettivamente 499 euro, 299 euro e 1499 euro, ma in occasione del Black Friday sono previste importanti promozioni presso i punti vendita fisici delle principali catene di elettronica: le generose offerte saranno proposte nei negozi MediaWorld, Unieuro ed Euronics nei giorni del venerdì nero, ma per il momento non possiamo anticiparvi altro sui prezzi. Il modello S8 MaxV Ultra sarà in sconto anche online da Unieuro e da MediaWorld.

Impostate dunque un promemoria e ricordatevi di visitare uno dei punti vendita per scoprire il prezzo promozionale e portarvi subito a casa il vostro nuovo robottino.

