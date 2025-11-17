L’idea di una fotocamera istantanea che funge anche da stampante portatile per lo smartphone è allettante, ma spesso i costi frenano l’acquisto. Questo modello KODAK Mini Shot 2 Era 4PASS arriva a sfidare questa convinzione con un’offerta che definire interessante è riduttivo. Questo dispositivo 2-in-1, capace di stampare foto di alta qualità direttamente dallo scatto o dal vostro telefono, crolla di prezzo su Amazon con uno sconto del 38%, raggiungendo una cifra che lo rende quasi un acquisto obbligato per gli amanti della fotografia istantanea. Questo bundle, che include ben 38 fogli di carta fotografica, rappresenta un’opportunità unica per iniziare a stampare i propri ricordi senza pensieri. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo prodotto un vero affare al prezzo attuale.

Kodak Mini Shot 2 Era: scatta, stampa e connetti in un unico dispositivo

KODAK Mini Shot 2 Era 4PASS non è una semplice fotocamera istantanea, ma un vero e proprio hub creativo tascabile. Il suo punto di forza è la duplice anima: da un lato, una fotocamera da 13MP con un pratico mirino LCD da 1.7 pollici, autofocus e flash automatico, perfetta per catturare l’attimo con la semplicità di un punta e scatta; dall’altro, una stampante fotografica portatile che si collega via Bluetooth a qualsiasi smartphone iOS o Android. Questa versatilità permette non solo di stampare le foto appena scattate, ma anche di dare vita alle immagini presenti nella galleria del proprio telefono.

Il vero segreto della sua qualità risiede nella tecnologia di stampa 4PASS a sublimazione di colore. A differenza delle tecnologie concorrenti, la 4PASS applica i colori in strati separati (giallo, magenta, ciano) e conclude con un rivestimento protettivo. Il risultato sono fotografie nel formato 2.1 x 3.4 pollici (simile a una carta di credito) dai colori vividi, dettagliate, resistenti alle impronte digitali, all’acqua e al tempo. Dimenticatevi le foto sbiadite: queste stampe sono fatte per durare.

Il design compatto e leggero la rende la compagna ideale per viaggi, feste ed eventi, permettendovi di condividere un ricordo fisico e tangibile in pochi secondi. Ecco le specifiche principali:

Funzionalità: Fotocamera istantanea e stampante fotografica 2-in-1

Fotocamera istantanea e stampante fotografica 2-in-1 Sensore Fotocamera: 13 Megapixel

13 Megapixel Display: Mirino LCD da 1.7 pollici

Mirino LCD da 1.7 pollici Tecnologia di Stampa: 4PASS a sublimazione di colore

4PASS a sublimazione di colore Dimensioni Foto: 2.1 x 3.4 pollici (5,3 x 8,6 cm)

2.1 x 3.4 pollici (5,3 x 8,6 cm) Connettività: Bluetooth per iOS e Android

Bluetooth per iOS e Android Alimentazione: Batteria ricaricabile integrata

Un’offerta da non farsi scappare

L’aspetto più incredibile di questa promozione è il prezzo. Il bundle che include la KODAK Mini Shot 2 Era 4PASS (in colorazione Nera), un pacchetto iniziale da 8 fogli e un ulteriore pacchetto da 30 fogli, è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale. Il prezzo di listino per questo pacchetto completo è di 141,99€, ma grazie all’attuale sconto è possibile acquistarlo a soli 87,77€.

Questo si traduce in un risparmio netto di 54,22€, pari a uno sconto del 38%. Si tratta di un’occasione imperdibile per portarsi a casa non solo il dispositivo, ma anche una scorta iniziale di ben 38 stampe per iniziare subito a usarlo. L’offerta è a tempo limitato e soggetta alla disponibilità delle scorte, quindi il consiglio è di non attendere troppo se siete interessati. La spedizione è gestita da Amazon, garantendo rapidità e affidabilità nella consegna.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e al canale ErroriBomba https://t.me/erroribomba per non perdere errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi categoria di prodotto.