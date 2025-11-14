ASUS amplia la sua offerta di dispositivi networking portatili con il nuovo RT-BE58 Go, un router WiFi 7 da viaggio pensato per chi lavora spesso in mobilità e ha bisogno di una connessione stabile anche lontano da casa. Vincitore del CES Innovation Award 2025 e del Red Dot Product Design Award 2025, il nuovo modello ASUS punta a coniugare prestazioni elevate, sicurezza avanzata e grande flessibilità di utilizzo in un formato estremamente compatto.

L’obiettivo secondo il produttore è quello di offrire un dispositivo capace di supportare streaming, meeting online e trasferimenti di file anche in scenari difficili come hotel, studentati, spazi condivisi o reti pubbliche. Ma vediamo insieme cosa offra e soprattutto quanto costa.

ASUS RT-BE58 Go: un router WiFi 7 compatto ma completo

ASUS RT-BE58 Go: un router WiFi 7 compatto ma completo



Il cuore dell’ASUS RT-BE58 Go è senza dubbio il supporto al WiFi 7 con velocità fino a 3600 Mbps e tecnologie come Multi-Link Operation (MLO) e 4K QAM, pensate per migliorare la stabilità e la fluidità della connessione.

L’adozione della dual-band MLO permette al router di combinare e gestire dinamicamente più bande, riducendo le interruzioni e garantendo un flusso dati più continuo. Questa peculiarità si traduce in una migliore affidabilità e velocità della nostra rete, questo a prescindere dall’ambito di utilizzo: dalle videochiamate di lavoro, passando al gaming leggero o la condivisione della rete con più dispositivi.



Il design compatto studiato dagli ingegneri ASUS non sacrifica minimamente la versatilità del router, dotato infatti di tre modalità di connessione per adattarsi a scenari diversi utente. Oltre alla classica connessione wireless, la modalità tethering USB 5G/4G permette di usare lo smartphone come fonte di rete con un semplice collegamento plug-and-play, mentre la modalità WISP (WiFi pubblico) consente di agganciarsi a reti aperte creando un hotspot privato separato e più sicuro, una soluzione utile per chi viaggia spesso o si trova a operare in strutture dove la rete condivisa non è particolarmente affidabile.

La portabilità ovviamente è uno dei punti forti di ASUS RT-BE58 Go; dimensioni ridotte e alimentazione tramite USB-C rendono questo router facilmente trasportabile e semplice da integrare anche in ambienti molto piccoli, come monolocali, stanze universitarie o appartamenti condivisi. ASUS ha previsto anche uno switch personalizzabile, un pulsante configurabile per accedere rapidamente a funzioni specifiche come attivazione VPN o gestione della rete ospiti.



Sul fronte della sicurezza, ASUS propone un approccio a tre livelli. Il router include AiProtection, basato su soluzioni di livello professionale, che si occupa del monitoraggio delle minacce 24/7. Poi è presente inoltre un sistema VPN con supporto a oltre 30 provider, utile sia per il lavoro da remoto sia per l’accesso a reti che richiedono livelli di riservatezza più elevati.

A completare la dotazione c’è Guest Network Pro, un’opzione che consente di creare con facilità reti dedicate per ospiti, dispositivi IoT o profili per i più piccoli, isolando i vari segmenti per una gestione più ordinata e sicura.

Pensato soprattutto per chi vive o lavora in movimento, l’ASUS RT-BE58 Go può trovare spazio anche nelle smart home grazie alla compatibilità con AiMesh. Sarà possibile infatti integrarlo in un sistema ASUS preesistente per estendere la copertura o creare un punto d’accesso aggiuntivo con lo stesso SSID, mantenendo un’esperienza d’uso uniforme. Non mancano poi funzionalità dedicate alle piccole attività, come i portali ospiti personalizzabili, utili per esercizi commerciali o studi professionali che desiderano offrire un accesso separato agli utenti temporanei.

Disponibilità e prezzo del router ASUS RT-BE58 Go



Per quanto riguarda la disponibilità, ASUS conferma che RT-BE58 Go è già disponibile presso gli ASUS Gold Store e vari partner a un prezzo di 139,90 euro, una cifra sicuramente che tiene conto delle tecnologie integrate e della natura portatile del prodotto, rivolto a una particolare fascia di utenza.

Scheda tecnica ASUS RT-BE58 Go

  • Standard di rete
  • IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
  • WiFi 4 (802.11n), WiFi 5 (802.11ac)
  • WiFi 6 (802.11ax), WiFi 6E (802.11ax)
  • WiFi 7 (802.11be)
  • IPv4 / IPv6
  • Velocità WiFi:
    • WiFi 7 (2,4 GHz) fino a 688 Mbps
    • WiFi 7 (5 GHz) fino a 2882 Mbps
  • Antenne
    • 2 antenne esterne
  • Hardware
  • Processore: Quad-core 2,0 GHz
  • Memoria:
    • 1 GB DDR4 RAM
    • 256 MB Flash
  • Frequenze operative
    • 2.4 GHz
    • 5 GHz
  • Modalità operative
    • Wireless Router
    • AiMesh Node
    • Range Extender
    • Access Point
    • Media Bridge
    • Repeater
    • Public WiFi Mode (WISP)
  • Porte I/O
    • 1x WAN 2.5 Gbps
    • 1x LAN 1 Gbps
    • 1x USB-A (tethering mobile 4G/5G)
    • 1x USB-C (alimentazione)
  • Pulsanti
    • Reset
    • Slide Switch
    • Indicatori LED
    • RGB x 1
  • Alimentazione tramite USB-C
  • Dimensioni 99 x 111 x 36 mm
  • Peso 232 g
  • Compatibile AiMesh
  • Sicurezza
    • AiProtection Pro
    • WPA/WPA2/WPA3-Personal
    • WPA/WPA2-Enterprise
    • WPS
    • DNS-over-TLS
    • SSH
    • Security Scan
    • Firewall
    • AiProtection Classic
    • Malicious Site Blocking
    • Infected Device Prevention
