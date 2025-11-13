In data odierna, 13 novembre 2025, MOVA ha ampliato la propria gamma di robot lavapavimenti di fascia alta con una new entry tutta da scoprire: Z60 Ultra Roller Standalone è ufficiale in Italia ed è anzi già acquistabile, anche se il produttore ci tiene a farci sapere che converrà attendere qualche giorno prima di ordinarlo: il Black Friday è ormai alle porte.

MOVA Z60 Ultra Roller Standalone: caratteristiche e funzioni

Z60 Ultra Roller Standalone arriva sul mercato sulla scia di un altro ottimo modello a marchio MOVA, quel Z60 Ultra Roller Complete di cui vi abbiamo già proposto la nostra recensione qualche mese addietro. Il produttore parla di un robot concepito come “Modello indipendente con le funzioni chiave” di Z60 Ultra Roller Complete in un pacchetto dal prezzo più contenuto che, sacrificando alcune funzioni come il superamento di ostacoli alti, guarda alle esigenze di pulizia quotidiana di appartamenti e altri spazi privi di ostacoli complessi. Il robot è costruitto attorno al sistema di lavaggio con tecnologia HydroForce, che prevede:

12 getti di precisione spruzzano continuamente acqua fresca su un rullo da 25,6 cm.

Una pressione verso il basso di 4100 Pa (circa 1,7 kg) imita lo strofinamento manuale per rimuovere in un unico passaggio le macchie secche e lo sporco ostinato.

Una raschiatura a 360° separa efficacemente l’acqua sporca dal rullo, prevenendo la ricontaminazione e assicurando una finitura sempre pulita.

A ciò si abbina un potente sistema di aspirazione a 26.000 Pa, con tanto di sistema anti-groviglio DuoBrush e AutoShield, che durante i cicli di lavaggio riconosce in maniera intelligente i tappeti ed evita di bagnare i tessuti coprendo automaticamente il rullo del mocio. La tecnologia MaxiReach promette una pulizia accurata anche lungo le pareti e negli angoli sfruttando le spazzole laterali dedicate e rulli che si sviluppano oltre il telaio del robot.

Al pari del modello Complete, anche Z60 Ultra Roller Standalone presenta un profilo di 96 mm che gli consente di passare agilmente sotto i mobili bassi, muovendosi per casa grazie al sensore DToF retrattile e al sistema di navigazione intelligente FlexScope. Infine, va menzionato il sistema di autopulizia con acqua calda a 80°C.

Prezzo e disponibilità in Italia

MOVA Z60 Ultra Roller Standalone arriva sul mercato al prezzo di listino di 999 euro ed è acquistabile in Italia sia sul sito ufficiale che su Amazon, ma non abbiate fretta: il produttore ha già annunciato che a partire dal 20 novembre partirà una promozione per il Black Friday.

Acquista MOVA Z60 Ultra Roller Standalone a 999 euro su Amazon.it