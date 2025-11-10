Il Black Friday cade solitamente il giorno successivo al Thanksgiving Day e nel 2025 si celebra il 28 novembre, con il Cyber Monday che invece “cade” lunedì 1 dicembre, andando a chiudere un periodo di sconti sfrenati in tutto il mondo. Da qualche anno però i grossi calibri dell’e-commerce, e a seguire anche la quasi totalità dei produttori, hanno iniziato ad anticipare l’avvio degli sconti, finendo per inglobare il Single’s Day, che ricorre l’11 novembre, arrivando a partire i primi mesi di novembre.

ENGWE, uno dei brand più affermati nel mercato delle e-bike, è tra i più “precoci” e già da qualche giorno, per la precisione dal 3 novembre, ha dato il via a una serie di promozioni che andranno avanti fino al Cyber Monday, il 1 dicembre. Scopriamo nel dettaglio tutte le offerte, valide sullo store ufficiale italiano, a cui si aggiungono una serie di sconti che rendono ancora più conveniente l’acquisot di una nuova e-bike.

Il Black Friday di ENGWE

La nuova iniziativa di ENGWE offre fino a 300 euro di sconto sull’acquisto di una nuova bici, con la possibilità di aumentare ulteriormente il risparmio grazie a una serie di codici sconto esclusivi che trovate riportati più in basso. A questo si aggiunge la possibilità di partecipare all’estrazione di uno dei cinque premi in palio, che vi permette di portarvi a casa una e-bike completamente gratis.

Avete letto bene, se state acquistando una nuova e-bike per voi e per la vostra dolce metà potete sfidare la sorte, acquistandone solo una, con gli sconti offerti in queste settimane, e vincerne una senza alcun costo aggiuntivo, se risulterete i vincitori dell’iniziativa promozionale. E non dovrete nemmeno attendere molto, visto che i vincitori saranno annunciati entro il 6 dicembre, solo 5 giorni dopo il termine dell’evento.

Il regolamento è molto semplice e ricorda che i cinque vincitori riceveranno una e-bike scelta da ENGWE tra i modelli disponibili a stock. I vincitori dovranno rispondere entro due giorni dalla ricezione della mail per richiedere il premio, che verrà inviato nei tempi e con le modalità che saranno comunicate da ENGWE nella mail.

ENGWE offre una gamma diversificata di biciclette elettriche progettate per ogni esigenza, dalla città al cargo, dalle pieghevoli alle ultraleggere. Ecco una panoramica dei modelli più interessanti su cui è attiva l’attuale promozione

ENGWE L20 3.0 Pro

L20 3.0 Pro rappresenta il top di gamma con motore centrale da 250W e straordinaria coppia di 100Nm. Dotata di sospensioni complete, batteria rimovibile da 720Wh e autonomia fino a 160km, offre ricarica rapida 8A e certificazione EN 15194.

ENGWE L20 3.0 Boost

Versione potenziata con modalità Boost per accelerazioni istantanee grazie ai 75Nm di coppia. Include sospensione completa, batteria da 648Wh e autonomia di 135km, perfetta per chi cerca prestazioni dinamiche in città.

ENGWE LE20

La cargo bike definitiva con motore centrale da 250W e autonomia eccezionale fino a 350km. Equipaggiata con sensore di coppia e ricarica veloce, è ideale per trasportare carichi pesanti e lunghe distanze.

ENGWE N1 Air

La bici elettrica urbana più leggera della gamma a soli 15,6kg, grazie al telaio in fibra di carbonio. Con motore da 250W, autonomia di 100km, batteria Samsung rimovibile e sistema antifurto intelligente con GPS, è perfetta per la mobilità urbana.

ENGWE P20

E-bike pieghevole da 18,5kg con sensore di coppia e trasmissione a cinghia in carbonio silenziosa. Motore da 250W e autonomia di 100km la rendono ideale per chi cerca praticità e facilità di trasporto.

ENGWE P275 SE

Bici urbana con sensore di coppia intelligente, freni idraulici a disco e design ergonomico olandese. Batteria rimovibile da 36V 13Ah per 100km di autonomia, con controllo tramite APP e resistenza IP54.

ENGWE P20 Combo

Versione combinata della P20 con motore silenzioso da 250W e sensore di coppia. Include portapacchi e parafanghi nella confezione, perfetta per chi cerca una soluzione completa e pieghevole.

