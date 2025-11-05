In un mondo sempre più digitale, anche la sicurezza domestica si evolve con dispositivi intelligenti pensati per facilitare la vita quotidiana, in particolare per chi vive in appartamento. Dopo il lancio di Ring Intercom nel 2022, Amazon presenta ora in Italia Ring Intercom Video, la nuova frontiera della gestione degli ingressi condominiali, pronta a cambiare il modo di controllare chi suona alla porta grazie a funzioni avanzate di videochiamata e controllo remoto.

Cos’è Ring Intercom Video e come funziona

Ring Intercom Video è un dispositivo che si collega al citofono video compatibile dell’edificio, permettendo di vedere chi è all’ingresso in tempo reale, direttamente dal proprio smartphone tramite l’app dedicata Ring. Con un semplice tocco, gli utenti possono parlare con il visitatore, autorizzare l’apertura della porta e gestire gli accessi anche da remoto, ovunque si trovino.

Questa nuova versione migliora l’esperienza utente grazie alla visualizzazione video live e all’audio bidirezionale, elementi che rendono l’interazione immediata e sicura, ideale per chi è spesso fuori casa o passa molto tempo lontano dall’appartamento. Inoltre, chi possiede dispositivi Echo Show può fruire di ancora maggiore comodità grazie alle funzioni a mani libere, integrando il controllo vocale e il monitoraggio video su uno schermo smart.

Una delle feature più apprezzate è la notifica istantanea per ogni visita. Ring Intercom Video invia un alert sullo smartphone non appena qualcuno suona, permettendo di visualizzare il video in streaming e decidere se rispondere o aprire la porta. Il sistema aggiunge così un livello superiore di protezione, perfetto per la vita moderna dove la sicurezza deve essere intelligente e accessibile.

Questa soluzione è anche un passo avanti rispetto ai tradizionali citofoni meccanici o digitali, integrando la sicurezza fisica con quella digitale. Per chi vive in appartamenti dove la gestione degli ingressi può diventare complicata, avere sempre la possibilità di verificare chi bussa alla porta è un plus impagabile.

Installazione e compatibilità alla portata di tutti

Ring ha pensato anche alla facilità d’uso: l’installazione è semplice e può essere fatta in autonomia in meno di un’ora, senza bisogno di interventi strutturali complessi. Questo aspetto è fondamentale per affittuari o proprietari di case che vogliono migliorare la sicurezza senza dover affrontare procedure lunghe o invasive.

La compatibilità è garantita con una vasta gamma di citofoni video, e una novità interessante riguarda la collaborazione con Amazon per la consegna pacchi. Il dispositivo supporta un sistema di accesso temporaneo e controllato per corrieri Amazon verificati, che possono lasciare pacchi dentro l’edificio in sicurezza anche quando non c’è nessuno in casa.

Una novità che si inserisce nel solco di quanto già visto con altre innovazioni di Ring e Amazon nel settore della casa smart, come l’integrazione con Echo Show e Alexa. Per chi segue i nostri articoli, abbiamo parlato di come l’ecosistema di Amazon si sta sempre più espandendo nel campo della domotica e della sicurezza smart, con prodotti come Ring Video Doorbell e Amazon Echo in grado di lavorare sinergicamente per un controllo completo della casa.

Ring Intercom Video va proprio in questa direzione, offrendo una gestione più fluida e tecnologica dell’accesso agli edifici, un tema non trascurabile per chi vive in città italiane dove la vita in appartamento è la norma e la sicurezza è una priorità quotidiana. Ring Intercom Video rappresenta quindi un passo importante verso un futuro in cui la sicurezza domestica è sempre più smart, user friendly e integrata negli ambienti digitali già presenti nelle nostre case, con la qualità e affidabilità che ci si aspetta da Amazon e Ring.

Prezzi e disponibilità in Italia

Ring Intercom Video è già disponibile su Amazon.it a un prezzo di lancio promozionale di 69,99 euro, che salirà a 99,99 euro dal 2 dicembre 2025. Chi possiede già il precedente modello Ring Intercom potrà usufruire di un programma di permuta per aggiornare il proprio dispositivo. Non solo, Ring Intercom tradizionale è stato riprezzato a 79,99 euro, rendendo la gamma Ring accessibili e adatti a diverse esigenze di sicurezza domestica.