Laifen Neo è l’ultima novità della gamma Laifen, brand sempre più di riferimento per il settore dei prodotti tech per la cura della persona. Si tratta di un nuovo asciugacapelli ad alta velocità che può già essere acquistato tramite Amazon. Andiamo a scoprire i dettagli completi.

Laifen Neo: un salto generazionale

Il nuovo Laifen Neo rappresenta un’importante aggiunta per la gamma del brand. Si tratta di un asciugacapelli dotato di un motore brushless trifase ad alta velocità, sviluppato direttamente dall’azienda, che può generare un flusso d’aria fino a 22 m/s, con anche un sistema di regolazione intelligente della temperatura, grazie a 100 rilevazioni al secondo.

In questo modo, Laifen Neo promette un’asciugatura rapida e senza danneggiare i capelli. Per gli utenti c’è la possibilità di scegliere tra 10 combinazioni personalizzabili di velocità e temperatura, in modo da trovare la configurazione adatta alle proprie necessità. Sono disponibili anche tre ugelli magnetici, per ottenere risultati lisci, definiti oppure voluminosi.

Laifen Neo, oltre a presentare un design particolare ricercato, è anche molto leggero con un peso di appena 390 grammi. Il modello è in grado di ridurre il crespo trattenendo l’idratazione e la lucentezza dei capelli, con un funzionamento molto silenzioso (si arriva a 59 dB).

C’è anche la Child Mode che, con un semplice doppio clic, permette di attivare un flusso d’aria delicato e bassa temperatura, in modo da ottimizzare il funzionamento dell’asciugacapelli anche per i più piccoli.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Laifen Neo è disponibile sul mercato italiano a partire da oggi con un prezzo consigliato di 149,99 euro. Il modello è acquistabile sul sito ufficiale Laifen oppure direttamente su Amazon.