Porte da 2.5Gbps, Wi-Fi 6 e piena compatibilità OpenWrt in un router a meno di 90€? Sembra un’utopia per molti appassionati di networking, ma l’offerta di oggi sul GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) rende questo scenario una realtà concreta. Parliamo di un dispositivo che si rivolge a utenti esigenti, gamer e professionisti che necessitano di prestazioni di altissimo livello e di un controllo totale sulla propria rete domestica o d’ufficio. L’attuale promozione su AliExpress non è un semplice sconto, ma un vero e proprio “prezzone” che porta funzionalità di fascia alta a un costo senza precedenti, rappresentando un’opportunità quasi irripetibile. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa incredibile offerta.

Router GL.iNet Flint 2: potenza e personalizzazione senza compromessi

Il router GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) non è il solito router commerciale. È stato progettato fin dall’inizio per offrire prestazioni di punta e una flessibilità che pochi altri dispositivi possono vantare. Il cuore del sistema è la sua piena compatibilità con OpenWrt, un sistema operativo open-source che trasforma il router in uno strumento di rete potentissimo e completamente personalizzabile. Questo permette agli utenti più esperti di installare pacchetti software aggiuntivi, configurare regole di firewall complesse, ottimizzare il traffico e molto altro.

Le sue specifiche tecniche parlano da sole e lo posizionano direttamente nella fascia alta del mercato:

Tecnologia Wi-Fi 6: Grazie allo standard 802.11ax, il Flint 2 garantisce velocità superiori, latenza ridotta e una capacità di gestire un numero elevatissimo di dispositivi connessi simultaneamente, con un supporto fino a 8 flussi di dati per una copertura ottimale.

Grazie allo standard 802.11ax, il Flint 2 garantisce velocità superiori, latenza ridotta e una capacità di gestire un numero elevatissimo di dispositivi connessi simultaneamente, con un supporto fino a per una copertura ottimale. Porte Multi-Gigabit: Il vero punto di forza è la presenza di due porte Ethernet da 2.5Gbps , ideali per connessioni internet ultra-veloci (FTTH oltre 1 Gigabit) o per collegare dispositivi ad alte prestazioni come un NAS. A queste si aggiungono quattro porte Gigabit Ethernet standard.

Il vero punto di forza è la presenza di , ideali per connessioni internet ultra-veloci (FTTH oltre 1 Gigabit) o per collegare dispositivi ad alte prestazioni come un NAS. A queste si aggiungono quattro porte Gigabit Ethernet standard. Prestazioni VPN eccezionali: Per chi tiene alla privacy, il GL-MT6000 offre velocità VPN sbalorditive, con un throughput che può raggiungere i 700 Mbps , eliminando i colli di bottiglia tipici di altri router quando si utilizza una connessione cifrata.

Per chi tiene alla privacy, il offre velocità VPN sbalorditive, con un throughput che può raggiungere i , eliminando i colli di bottiglia tipici di altri router quando si utilizza una connessione cifrata. Hardware potente: Al suo interno, un processore robusto è in grado di gestire carichi di lavoro intensivi, come streaming in 4K, gaming online e trasferimenti di file pesanti, senza mai mostrare incertezze.

In sostanza, il GL.iNet Flint 2 è la scelta ideale per chi cerca un router che non sia una “scatola chiusa”, ma un dispositivo evoluto capace di adattarsi a qualsiasi esigenza di rete.

Il prezzo: un’occasione imperdibile

Veniamo ora ai dettagli dell’offerta che rende questo prodotto un acquisto obbligato per chiunque ne stia valutando le caratteristiche. Il GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) è attualmente disponibile su AliExpress a un prezzo di partenza già molto interessante. Tuttavia, combinando un coupon e un metodo di pagamento specifico, il costo finale crolla a una cifra mai vista prima.

Il prezzo di listino di riferimento per questo dispositivo si attesta solitamente sui 159,90€. Grazie alla promozione in corso su AliExpress, il prezzo scende a 100,39€. Per ottenere il massimo risparmio, è necessario applicare in fase di checkout uno dei seguenti codici coupon: CDIT12 oppure TUTTOA12. Infine, selezionando PayPal come metodo di pagamento, si ottiene un ulteriore sconto che porta il prezzo finale all’incredibile cifra di 83,56€.

Questo si traduce in un risparmio netto di 76,34€ rispetto al prezzo standard, con uno sconto effettivo di quasi il 48%. È importante sottolineare che offerte di questa portata sono generalmente soggette a una disponibilità limitata, sia per quanto riguarda le scorte di prodotto sia per la validità dei codici coupon. È quindi consigliabile agire rapidamente per non perdere questa eccezionale opportunità.

Acquista GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) su AliExpress a 83,56€ invece di 159,90€ Inserire uno dei seguenti codici coupon: CDIT12 oppure TUTTOA12 Pagare con PayPal

💰Ottieni un cashback del 3% su questo acquisto unendoti prima al TEAM CashBack AliExpress di PrezziTech: più siamo (e più compriamo), più salirà il cashback (fino a massimo 12%)

