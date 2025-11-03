Trovare un televisore compatto, dal design curato e con un comparto audio di qualità a meno di 150€ è un’impresa complessa. Xiaomi TV A 32 infrange questa regola, specialmente durante il Mega Choice Day di AliExpress, un evento che porta il suo prezzo a un livello incredibilmente basso. Grazie a un coupon dedicato, è possibile acquistare questo Smart TV HD da 32 pollici a soli 108€, un’opportunità eccezionale per chi cerca un secondo televisore per la camera da letto, la cucina o per chi ha un budget limitato ma non vuole rinunciare alla qualità. Questa promozione rappresenta uno dei prezzi più bassi mai visti per un dispositivo di questo tipo, rendendolo un vero e proprio best-buy. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono così interessante e come approfittare dell’offerta.

Xiaomi TV A 32: design premium e audio immersivo

Xiaomi TV A 32 si distingue immediatamente per il suo design. La finitura metallica di fascia alta e le cornici quasi inesistenti (bezel-less) gli conferiscono un aspetto elegante e moderno, solitamente riservato a modelli di fascia superiore. Questo lo rende un complemento d’arredo perfetto per qualsiasi ambiente, valorizzando lo spazio senza essere invadente. Il pannello è un’unità da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), capace di riprodurre 16.7 milioni di colori e con un ampio angolo di visione di 178°, ideale per una visione ottimale da qualsiasi punto della stanza.

Il vero punto di forza, considerando la fascia di prezzo, è il comparto audio. I due altoparlanti stereo da 5W sono potenziati dal supporto a tecnologie audio avanzate come Dolby Audio™, DTS-X e DTS Virtual:X. Questa combinazione garantisce un’esperienza sonora dinamica e immersiva, con dialoghi chiari e bassi sorprendentemente presenti, una caratteristica rara in televisori così compatti ed economici. A completare la dotazione troviamo:

Display: 32 pollici, HD (1366×768), refresh rate a 60 Hz.

32 pollici, HD (1366×768), refresh rate a 60 Hz. Audio: 2x 5W con supporto Dolby Audio™, DTS-X e DTS Virtual:X.

2x 5W con supporto Dolby Audio™, DTS-X e DTS Virtual:X. Design: Bezel-less con finitura metallica.

Bezel-less con finitura metallica. Connettività: Porte HDMI e USB multiple per collegare console, decoder e altri dispositivi.

Porte HDMI e USB multiple per collegare console, decoder e altri dispositivi. Software: Interfaccia smart di Xiaomi, intuitiva e compatibile con le principali app di streaming.

Interfaccia smart di Xiaomi, intuitiva e compatibile con le principali app di streaming. Funzioni Extra: Modalità a bassa emissione di luce blu per un maggiore comfort visivo durante le lunghe sessioni di visione.

Un prezzo incredibile con coupon

L’offerta attuale su AliExpress rende Xiaomi TV A 32 un acquisto quasi obbligato per chiunque cerchi un televisore secondario di qualità. Durante l’evento promozionale Mega Choice Day, il prezzo del dispositivo scende a un livello estremamente competitivo. Per ottenere lo sconto massimo, è necessario applicare uno dei seguenti codici coupon al momento del checkout.

Negozio: AliExpress

Prezzo finale con coupon: 108€

Codice Sconto: ITCD12 oppure TUTTOA12 (inserire uno dei due nel carrello)

È importante sottolineare che queste promozioni, specialmente quelle legate a coupon, sono spesso soggette a limitazioni di tempo e di scorte disponibili. I codici sconto potrebbero esaurirsi rapidamente, quindi si consiglia di procedere con l’acquisto senza indugi per non perdere questa eccellente opportunità di risparmio. La spedizione è gestita direttamente da AliExpress, con tempi e costi che possono variare in base alla disponibilità del magazzino.

