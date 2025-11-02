Il momento giusto per entrare nella next-gen è finalmente arrivato. La PlayStation 5 Slim con lettore disco, in bundle con EA SPORTS FC 26, crolla a un prezzo mai visto prima in occasione del Mega Choice Day di AliExpress. Si tratta di una promozione eccezionale che combina un coupon generico con uno sconto aggiuntivo legato al metodo di pagamento, rendendo l’acquisto della console di punta di Sony estremamente conveniente. Grazie a questo doppio sconto, è possibile portarsela a casa a soli 412,80 €, un’occasione imperdibile per chi attendeva il calo di prezzo definitivo. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questa console e i passaggi per ottenere il massimo sconto.

Bundle PlayStation 5 Slim: potenza next-gen in un design compatto

La PlayStation 5 Slim rappresenta l’evoluzione del design della console Sony, mantenendo inalterata la straordinaria potenza hardware che ha definito questa generazione di videogiochi. Il principale punto di forza è il suo form factor più snello e leggero, che la rende più facile da integrare in qualsiasi setup domestico senza sacrificare le prestazioni. Sotto la scocca, il cuore pulsante rimane lo stesso: un potente processore custom e una GPU basata su architettura RDNA 2, capaci di gestire il gaming in 4K con supporto HDR e frame rate elevati, garantendo una fluidità e una resa visiva di altissimo livello.

L’elemento che continua a fare la differenza è l’SSD da 1 TB ad altissima velocità. Questa unità di archiviazione riduce drasticamente i tempi di caricamento, permettendo un’immersione quasi istantanea nei mondi di gioco. A completare l’esperienza contribuisce la tecnologia Tempest 3D AudioTech, che offre un audio posizionale incredibilmente realistico con cuffie compatibili. Questo modello include il lettore di dischi Blu-ray, essenziale per chi possiede una collezione di giochi fisici o desidera sfruttare la retrocompatibilità con un vasto catalogo di titoli per PS4. Il bundle, inoltre, include un voucher per scaricare EA SPORTS FC 26, uno dei titoli sportivi più amati e giocati al mondo.

Le specifiche chiave includono:

Design: Formato Slim, più compatto e leggero rispetto al modello originale.

Formato Slim, più compatto e leggero rispetto al modello originale. Archiviazione: SSD da 1 TB ad alta velocità per caricamenti quasi istantanei.

SSD da 1 TB ad alta velocità per caricamenti quasi istantanei. Grafica: Supporto al gaming in 4K, tecnologia HDR e ray tracing.

Supporto al gaming in 4K, tecnologia HDR e ray tracing. Audio: Tempest 3D AudioTech per un’esperienza sonora immersiva.

Tempest 3D AudioTech per un’esperienza sonora immersiva. Connettività: Porte USB, uscita HDMI 2.1 (4K a 120Hz), Wi-Fi 6.

Porte USB, uscita HDMI 2.1 (4K a 120Hz), Wi-Fi 6. Bundle: Include il voucher per il download digitale di EA SPORTS FC 26.

Un’offerta da non perdere su AliExpress

L’offerta attualmente attiva su AliExpress è una delle più aggressive viste finora per la console Sony. Il prezzo di listino del bundle è di 579,80 €, ma grazie a una combinazione di sconti è possibile ottenere un risparmio eccezionale. Per prima cosa, è necessario applicare al checkout uno dei seguenti codici coupon dedicati al Choice Day: TUTTOA55 oppure ITCD55. L’inserimento del codice abbatte il prezzo a 422,80 €.

Ma il risparmio non finisce qui. Selezionando PayPal come metodo di pagamento, si ottiene un ulteriore sconto automatico di 10 €, portando il totale finale a soli 412,80 €. Complessivamente, si tratta di un risparmio di quasi 170 € rispetto al prezzo di partenza, con uno sconto effettivo di quasi il 30%. L’offerta è legata all’evento Choice Day, il che suggerisce che le scorte e la durata della promozione potrebbero essere limitate. La spedizione varia in base al venditore, ma spesso è inclusa o ha un costo contenuto.

Acquista PlayStation 5 Slim 1TB con EA SPORTS FC 26 su AliExpress a 412,80 € invece di 579,80 € Inserisci coupon TUTTOA55 oppure ITCD55 Paga con PayPal

💰Ottieni un cashback del 3% su questo acquisto unendoti prima al TEAM CashBack AliExpress di PrezziTech: più siamo (e più compriamo), più salirà il cashback (fino a massimo 12%)

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.