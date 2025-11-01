Dreame lancia nuovi prodotti per la casa, anche se questa volta non riguardano la pulizia: il marchio cinese porta infatti al debutto la sua nuova linea per la cura dei capelli, composta da Dreame Miracle Pro, AirStyle Shine e Pocket Pro, con in più una nuova colorazione per AirStyle Pro. Andiamo a scoprire insieme le novità e come acquistare quelle già disponibili.

Dreame Miracle Pro: nuova vita ai capelli con l’IA

Iniziamo da Dreame Miracle Pro, un nuovo asciugacapelli dotato di tecnologia di atomizzazione: trasforma delle essenze nutrienti in una fragranza che viene distribuita in modo uniforme sui capelli, proteggendo la cute dai danni del calore e mantenendo la salute del cuoio capelluto.

Il profumo scelto per Miracle Pro è formulato con estratti botanici naturali per una cura delicata, ed è pensato per nutrire in profondità lasciando una fragranza sui capelli. Quest’ultima supporta l’equilibrio e l’idratazione del cuoio capelluto, aumentando morbidezza, forza e lucentezza e favorendo un ambiente migliore per la crescita.

Il nuovo prodotto mette a disposizione un sensore intelligente che regola in tempo reale il flusso d’aria e la temperatura, così da ottimizzare l’erogazione del calore e ridurre i danni. Può anche attivare la modalità standby quando l’asciugacapelli viene messo in posizione orizzontale, disattivando l’elemento riscaldante per prevenire eventuali ustioni o incendi.

Viene alimentato da un motore ad alte prestazioni da 130.000.000 RPM e promette un’asciugatura rapida con ridotto stress meccanico. Durante il processo, migliora le condizioni biologiche attorno ai follicoli, per un ambiente più sano e un migliore assorbimento dei nutrienti; una luce rossa a doppia lunghezza d’onda stimola la microcircolazione del cuoio capelluto, migliorando il trasporto di nutrienti e ossigeno e favorendo la salute delle radici.

Miracle Pro emette 600 milioni di ioni negativi/cm³, offre un intuitivo display LED che mostra modalità di funzionamento e impostazioni del flusso d’aria, sei modalità di asciugatura e due velocità di flusso per uno styling personalizzato.

Dreame Miracle Pro sarà disponibile all’acquisto a partire dal 12 novembre 2025 su Amazon e sul sito ufficiale. Il prezzo? 399 euro.

Arrivano Dreame AirStyle Shine e AirStyle Pro Purple Version

Dreame AirStyle Shine punta a semplificare lo styling sfruttando la sua versatilità: è dotato di cinque accessori magnetici per asciugare, lisciare, dare volume, arricciare e non solo, e risulta l’ideale sia per i ritocchi veloci sia per la creazione di nuovi look. Sfruttando due ugelli e tre testine styling, assicura adattabilità a diverse esigenze, tra arricciatura, lisciatura e controllo dell’effetto crespo.

Lo speciale design del flusso d’aria è pensato per mantenere una distanza costante tre styler e capelli: il flusso potente aderisce ai capelli, facilitando una piega precisa, e grazie al controllo continuo del calore, la transizione da capelli bagnati a stile asciutto risulta rapida e sicura, con una piega più duratura e capelli protetti. Propone tre livelli di flusso d’aria e tre livelli di temperatura, offrendo agli utenti la combinazione ideale per i propri capelli.

Dreame AirStyle Shine è disponibile su Amazon e sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 249 euro.

Restiamo in argomento perché Dreame lancia anche AirStyle Pro Purple Version, una nuova colorazione dello styler di successo. Parliamo di uno strumento 7-in-1 che combina ingegneria di precisione e funzionalità versatili con la promessa di offrire risultati da salone comodamente da casa.

Dotato di sette accessori magnetici per asciugare, lisciare, volumizzare, arricciare e molto altro, unisce diversi strumenti in un unico dispositivo, risultando ideale sia per ritocchi veloci sia per cambiamenti di look. La nuova versione viola è disponibile all’acquisto su Amazon e sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 299 euro.

Dreame Pocket Pro: promette potenza e risultati professionali… tascabili

Chiudiamo le novità di oggi firmate Dreame con Pocket Pro, asciugacapelli portatile pensato per risultare il compagno di viaggio ideale. Questo grazie al suo corpo da 50 mm e a un peso di soli 300 g.

Il nuovo prodotto è nato dal primo prototipo del marchio, dal quale riprende il corpo compatto: aggiunge nuovi ugelli per offrire varie opzioni di styling e offre un motore che garantisce un’asciugatura rapida e discreta. Pocket Pro promette un’esperienza professionale sfruttando il design dalla texture metallica, la tecnologia a ioni negativi, il controllo preciso della temperatura e il funzionamento a bassa rumorosità.

Il design pieghevole lo rende l’ideale per ritocchi veloci in movimento, e chi ha i capelli corti può contare sulla funzione di asciugatura rapida in 40 secondi. Le modalità di temperatura sono cinque (Freddo, Ambiente, Caldo, Ciclo Hot&Cold e Freddo Istantaneo) e sono studiate per adattarsi a tutte le esigenze senza dimenticare la salute dei capelli. La versatilità è assicurata dal design flessibile: si adatta a una forma a “N” per una conservazione tascabile o a una forma a “1” per attaccare il ferro arricciacapelli e dirigere il flusso d’aria nella direzione desiderata; si può pure piegare a forma di “7” con l’ugello anti-crespo per uno styling liscio o per l’asciugatura.

Dreame Pocket Pro è disponibile all’acquisto su Amazon e sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 169 euro.