Roborock anticipa uno dei modelli che sarà coinvolto nelle sue offerte del Black Friday: tra i protagonisti del periodo di sconti ci sarà Roborock QR598, robot aspirapolvere e lavapavimenti per il quale sono previste importanti promozioni.

Le promozioni, che andranno avanti fino a fine novembre, anche in vista dello shopping natalizio, saranno valide nei punti vendita fisici delle principali catene di elettronica di consumo italiane, dando così la possibilità ai propri utenti, ma anche a chi si approccia per la prima volta al mondo della pulizia intelligente, di toccare con mano i prodotti, valutarne funzioni e ingombri, e portarli a casa approfittando di sconti importanti.

Un approccio decisamente particolare quello di Roborock, in una fase storica dove gli utenti tendono ad acquistare online, il colosso asiatico vuole riportare la gente in negozio, dove il contatto con personale esperto può fare la differenza e indirizzare gli indecisi verso il prodotto più adatto alle loro esigenze. Per questo Roborock ha individuato un paio di modelli di fascia entry, accessibili anche a chi ha un budget più limitato o si avvicina per la prima volta a questo mondo e non vuole investire cifre significative.

Roborock QR598 in super offerta per il Black Friday, ma solo nei negozi

Roborock QR598 è un robot pensato per chi non vuole spendere troppo: punta molto sul rapporto qualità-prezzo ed è progettato per offrire potenza essenziale, massima convenienza e funzionalità complete. Combina una pulizia robusta con una manutenzione automatizzata, e può risultare il prodotto giusto per chi sta cercando un robot all-in-one con un budget accessibile.

Mette a disposizione una potenza di aspirazione di 8000 Pa (con tecnologia HyperForce), supportata da una spazzola principale interamente in gomma e anti-groviglio (che minimizza l’accumulo di capelli e peli di animali), pensata per diverse superfici. Propone una spazzola laterale FlexiArm che si estende dinamicamente per raccogliere lo sporco anche negli angoli e lungo i bordi. Il sistema di lavaggio offre 30 livelli di flusso d’acqua per una pulizia personalizzata, e propone doppie spazzole rotanti sollevabili che girano a 200 RPM, capaci di sollevarsi di 10 mm per evitare di bagnare i tappeti.

Alla navigazione ci pensano PreciSense LiDAR e la tecnologia Reactive Tech per l’evitamento degli ostacoli: garantiscono una mappatura precisa per una pulizia senza intoppi. Tutto questo si unisce alla bassa necessità di intervento manuale, grazie alla stazione di ricarica multifunzionale: offre autolavaggio dei mop, asciugatura ad aria, svuotamento automatico della polvere (fino a 7 settimane senza interventi) e riempimento automatico del serbatoio dell’acqua.

In questo modo l’intervento da parte dell’utente è molto limitato, lasciando così la possibilità di effettuare le pulizie durante la giornata, quando le persone sono a scuola o al lavoro. Un notevole risparmio di tempo, che permette di tornare a casa e trovarla sempre pulita, lasciando tempo per attività più interessanti e meno ripetitive.

All’utente restano solo alcuni compiti: cambiare il sacchetto della polvere ogni due mesi circa, vuotare il contenitore dell’acqua sporca e riempire quello con l’acqua pulita. Ovviamente la frequenza di queste due attività dipende dal numero di lavaggi del pavimento e dalle dimensioni della casa: se li effettuate quotidianamente dovrete svolgerli un paio di volte alla settimana, se lavate una volta alla settimana potrebbe essere necessario farli giusto una volta al mese (anche se l’acqua sporca potrebbe avere un odore particolarmente cattivo dopo tutto questo tempo).

Attraverso l’applicazione Roborock, si può accedere a funzionalità come mappatura rigida, suggerimenti intelligenti per le zone vietate, SmartPlan per strategie di pulizia personalizzate per stanza, routine di pulizia personalizzate e opzioni come la ricarica fuori orario e il blocco bambini. L’applicazione apre un mondo di possibilità, a partire dalla pianificazione che permette di avviare le pulizie quando l’utente è fuori casa, ma anche di pulire solo determinati ambienti, magari a giorni alterni, e di ricevere notifiche su eventuali problemi. Risulta poi di fondamentale importanza per conoscere lo stato dei consumabili e capire quando è necessario sostituire le spazzole, pulire i sensori o risolvere eventuali inceppamenti.

Roborock QR598 ha un prezzo consigliato di 499 euro, ma in occasione del Black Friday sono previste importanti promozioni. Le generose offerte saranno proposte nei negozi MediaWorld, Unieuro ed Euronics nel periodo del venerdì nero, ma per il momento non possiamo anticiparvi altro. Mettetevi dunque un promemoria e ricordatevi di visitare uno dei punti vendita di queste catene per scoprire il prezzo promozionale e portarvi subito a casa il vostro nuovo robottino.

