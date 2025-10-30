Si amplia la gamma di dispositivi Ring per il mercato italiano. Il brand di Amazon ha annunciato l’arrivo in Italia di ben quattro nuovi prodotti: Wired Doorbell Pro, Wired Doorbell Plus, Floodlight Cam Pro e Indoor Cam Plus. Si tratta di nuove videocamere e nuovi videocitofoni con cui Ring potenzia la sua offerta. Andiamo a scoprire i dettagli.

Le novità di Ring arrivano su Amazon

Tra le novità di Ring troviamo la Floodlight Cam Pro, una videocamera avanzata che integra la tecnologia Ring Retinal 4K oltre a uno zoom potenziato fino a 10x, con anche la funzione Low-Light Site per una visione a colori anche quando le luci sono spente. La videocamera è abbinata a faretti da 2000 lumen. Il prezzo di lancio su Amazon è di 279,99 euro.

Da segnalare anche Wired Video Doorbell Pro, un nuovo videocitofono cablato che rappresenta il prodotto più avanzato di Ring per questa categoria di prodotti. Anche in questo caso troviamo la tecnologia Ring Retinal 4K con zoom potenziato fino a 10x e tecnologia Low-Light Sight. C’è anche il rilevamento del movimento 3D. In questo caso, il prezzo su Amazon è di 249,99 euro.

Tra le novità di Ring troviamo anche altri due prodotti. Si tratta di Wired Video Doorbell Plus e Indoor Cam Plus, un videocitofono e una videocamera da interno che possono contare sulla tecnologia Retinal 2K. Si tratta di prodotti che si pongono in una fascia di prezzo più bassa rispetto a quelli citati in precedenza ma non per questo risultano essere meno interessanti. Tra le specifiche troviamo le funzionalità Low-Light Sight e Adaptive Night Vision e lo zoom potenziato fino a 4x. Wired Doorbell Plus e Indoor Cam Plus sono disponibili su Amazon con un prezzo di 179,99 euro e 59,99 euro rispettivamente.