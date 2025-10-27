AliExpress stupisce tutti con una promozione bomba sul bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World UE. Grazie a un coupon esclusivo, il prezzo crolla a una cifra mai vista, rendendo questa console un’opportunità quasi surreale per i videogiocatori più attenti. Si tratta di un’occasione da non sottovalutare per chi vuole assicurarsi la console next-gen di Nintendo al miglior prezzo possibile, con tanto di spedizione rapida da magazzino italiano. Analizziamo insieme le caratteristiche di questo attesissimo dispositivo e i dettagli di questa offerta imperdibile.

Nintendo Switch 2: un salto generazionale tra display e potenza

Nintendo Switch 2 si preannuncia come un’evoluzione significativa rispetto al suo predecessore, puntando a colmare le lacune tecniche e a potenziare l’esperienza di gioco sia in mobilità che in modalità docked. Il cuore pulsante della console sarà un processore NVIDIA custom, progettato per offrire prestazioni grafiche superiori e supportare una risoluzione fino a 4K a 60 fps in modalità TV, un traguardo che la posizionerebbe al passo con le console domestiche di ultima generazione. La vera rivoluzione, però, si manifesta nello schermo portatile.

Il display è un pannello LCD da 7.9 pollici con una risoluzione nativa di 1920×1080 pixel, un netto miglioramento rispetto ai 720p del modello OLED attuale. L’introduzione del supporto HDR10 e di un refresh rate variabile (VRR) fino a 120 Hz garantirà immagini più fluide, vibranti e dettagliate, trasformando l’esperienza di gioco in handheld. Anche il comparto archiviazione riceve un upgrade sostanziale, con 256 GB di memoria interna espandibile tramite slot microSD Express, per dire addio ai problemi di spazio.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave che rendono questo dispositivo così atteso:

Connettività: La console è equipaggiata con Wi-Fi 6 per download più veloci e un'esperienza online più stabile, Bluetooth e ben due porte USB-C.

Controller migliorati: I nuovi Joy-Con 2 introducono la tecnologia HD Rumble 2 per un feedback aptico ancora più preciso e un innovativo sensore mouse, pensato per migliorare la precisione nei giochi strategici o negli sparatutto.

Audio immersivo: Il supporto all'uscita audio PCM lineare a 5.1 canali via HDMI assicura un suono di alta qualità quando si gioca sul televisore.

Retrocompatibilità: Uno dei punti di forza più apprezzati è la confermata retrocompatibilità con i giochi per Nintendo Switch, permettendo ai giocatori di portare con sé la propria libreria di titoli.

L’offerta su AliExpress: come pagarla solo 401€

Veniamo ora ai dettagli concreti di questa incredibile promozione disponibile su AliExpress. Il prezzo di listino del bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World UE è fissato a 538,24€. Già in partenza, lo store propone uno sconto immediato che porta il prezzo a 466,71€. Tuttavia, il vero affare si concretizza utilizzando un codice sconto esclusivo.

Applicando il coupon ITOCT70 al momento del checkout, il prezzo finale scende drasticamente a soli 401,13€. Si tratta di un risparmio netto di ben 137,11€ sul prezzo originale, una cifra notevole per una console non ancora ufficialmente rilasciata. Un altro vantaggio fondamentale di questa offerta è la provenienza della spedizione: il prodotto viene inviato da un magazzino italiano, garantendo così una consegna rapida e, soprattutto, l’assenza di costi aggiuntivi legati a dazi doganali. L’offerta è chiaramente soggetta a esaurimento scorte e il coupon potrebbe avere una durata limitata, quindi è consigliabile agire in fretta per non perdere questa opportunità.

