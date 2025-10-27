La diffusione dei pagamenti digitali nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione compie un nuovo passo in avanti grazie a un accordo strategico tra Klarna e pagoPA, la piattaforma nazionale utilizzata per i versamenti verso gli enti pubblici. L’integrazione, resa possibile anche grazie al supporto tecnologico di Worldpay, permette non soltanto di effettuare un pagamento tradizionale in un’unica soluzione, ma soprattutto di accedere a formule di rateizzazione flessibile, con tre rate senza interessi oppure piani più lunghi fino a dodici mesi per gli importi più elevati.

Da oggi è possibile effettuare pagamenti a rate verso la Pubblica Amministrazione con Klarna

L’operatività è molto semplice e, come sempre quando si parla di soluzioni Klarna, fortemente orientata all’esperienza d’uso tramite smartphone; l’utente può aprire qualsiasi avviso pagoPA direttamente dall’app IO (scannerizzando il codice QR o selezionando la notifica dell’ente), scegliere Klarna tra i metodi di pagamento disponibili e decidere se pagare subito o dilazionare la spesa. Una volta completato il flusso sul sito della società, l’esito dell’operazione viene riportato nell’app IO insieme alla ricevuta, come accade già con altri metodi.

In altre parole, parliamo di un passo ulteriore nell’integrazione tra servizi pubblici digitali e strumenti fintech, che spesso e volentieri risultano più familiari agli utenti abituati agli acquisti online, ma che finora erano rimasti esclusi dai pagamenti verso la PA.

Nella nota che accompagna l’annuncio Klarna sottolinea il valore dell’operazione proprio in ottica di semplificazione, portare le proprie soluzioni dentro pagoPA significa offrire agli utenti un’esperienza più veloce, intuitiva e in linea con le loro abitudini digitali, come dichiarato da Luigi Traldi, Head of Klarna per il Sud Europa. Il concetto è chiaro, se milioni di utenti già utilizzano Klarna per l’e-commerce, tanto vale estendere lo stesso approccio smart anche ai pagamenti ricorrenti e burocratici, come bollo auto, multe, ticket sanitari o tasse scolastiche.

Wordpay dal canto suo, assicura la componente infrastrutturale, secondo il Country Manager Phil Brown questa collaborazione contribuisce concretamente al processo di digitalizzazione dei servizi pubblici, garantendo fluidità e sicurezza in ogni transizione.

L’intesa si inserisce inoltre in un contesto più ampio, a livello internazionale, che vede Klarna e Worldpay collaborare per estendere la rete di accettazione delle soluzioni di pagamento in nuovi contesti e mercati, compresi quelli non strettamente legati al commercio elettronico; l’ingresso su pagoPA viene infatti definito una tappa strategica, segno che la fintech sta puntando sempre più a modelli d’uso che vadano oltre lo shopping online tradizionale.

Per chi è curioso di provare, come detto il processo da seguire è semplice, basta aprire l’avviso pagoPA tramite l’app IO, selezionare Klarna tra i metodi di pagamento, confermare per venire indirizzati sul sito dell’azienda dove è possibile scegliere se effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure a rate; al termine, è sufficiente tornare sull’app IO per vedere l’esito e, se disponibile, la ricevuta. Gli utenti potranno scegliere tra 3 rate senza interessi o finanziamenti fino a 12 mesi, a seconda dell’importo.

Con questa integrazione, Klarna estende la propria presenza in Italia oltre l’e-commerce e si posiziona come interlocutore stabile per servizi digitali ad uso pubblico; è ragionevole aspettarsi che, nel prossimo futuro, altre piattaforme o enti aderenti a pagoPA possano spingere in modo ancora più decisivo verso formule di pagamento rateizzate, soprattutto per importi ricorrenti o gravosi.