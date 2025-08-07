Klarna è un istituto finanziario svedese, noto in Italia soprattutto per il suo sistema di pagamento in 3 rate senza interessi, ormai diffusissimo e utilizzato da tanti store online oltre che anche in alcuni negozi fisici. Con Klarna, però, è possibile accedere anche ad altri servizi e, in particolare, a un conto deposito, uno strumento utile per sfruttare un tasso di interesse sulla liquidità “ferma” e incrementarne il valore, in totale sicurezza.

Chi sceglie Klarna per un prodotto di questo tipo ha due opzioni. La prima è Deposito flessibile, che garantisce il pieno controllo del denaro depositato, con la possibilità di ritirarlo in qualsiasi momento. La seconda, invece, è un classico Conto deposito vincolato che, a fronte di un vincolo sull’importo depositato, garantisce un tasso di interesse maggiore.

Entrambe le offerte proposte sono disponibili direttamente online. Andiamo a scoprirne tutti i dettagli.

Conto deposito con Klarna: ecco le offerte

Il conto deposito di Klarna è un tradizionale conto deposito online, con due opzioni (libero e vincolato) e la possibilità di ottenere un buon tasso di interesse (le percentuali riportate di seguito si riferiscono al tasso lordo annuo). Il denaro deposito è protetto dal sistema svedese di garanzia dei depositi che mette a disposizione dei clienti un risarcimento di 1.050.00 corone svedesi per singolo cliente (pari a circa 100.000 euro).

La prima opzione proposta da Klarna è rappresentata da Deposito flessibile. In questo caso, il tasso proposto è dell’1,9%. Gli interessi maturano ogni giorni, in base al saldo disponibile, e vengono accreditati ogni mese. Il denaro depositato è sempre a disposizione del cliente che può scegliere se spostarlo, vincolandolo oppure trasferirlo in un altro conto.

C’è poi il Conto deposito vincolato. Questo prodotto è disponibile in più versioni: Klarna, infatti, propone varie opzioni di vincolo:

3 mesi : interessi al 2%

: interessi al 6 mesi : interessi al 2,31%

: interessi al 9 mesi : interessi al 2,36%

: interessi al 12 mesi : interessi al 2,53%

: interessi al 18 mesi : interessi al 2,58%

: interessi al 24 mesi : interessi al 2,68%

: interessi al 36 mesi : interessi al 2,74%

: interessi al 48 mesi: interessi al 2,8%

L’accredito degli interessi maturati avviene a fine vincolo, nel caso in cui il vincolo scelto sia inferiore ai 12 mesi. Per i vincoli di lunga durata, invece, è previsto il pagamento annuale. Gli interessi maturati vengono accreditati sul saldo del conto Klarna e potranno poi essere spostati su un altro conto, utilizzati oppure depositati nuovamente in un conto deposito Klarna, in modo da far incrementare il valore della liquidità. Da segnalare che Klarna non trattiene le imposte sugli interessi che andranno pagate direttamente dal cliente.

Per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire uno dei link qui di sotto, in modo da aprire il conto desiderato. Entrambe le soluzioni non prevedono costi di apertura e non hanno costi di mantenimento.