Trovare una soluzione unica per la pulizia completa della casa, che sia efficace sia sui liquidi che sullo sporco secco, è una sfida. Roborock F25 ACE Combo risponde a questa esigenza con un sistema 5-in-1 che promette di rivoluzionare le pulizie domestiche. Oggi, questo gioiello tecnologico diventa ancora più accessibile grazie a un’offerta imperdibile proposta da MediaWorld per i membri del suo club fedeltà. Parliamo di un taglio di prezzo netto che porta il dispositivo da 749€ a soli 540,11€, un’opportunità eccezionale per chi cerca il massimo della versatilità e delle prestazioni senza compromessi. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo prodotto un vero e proprio game-changer per la pulizia quotidiana.

Roborock F25 ACE Combo: la rivoluzione 5-in-1 per una pulizia impeccabile

Roborock F25 ACE Combo non è un semplice aspirapolvere, ma un ecosistema di pulizia completo. Il suo punto di forza è l’unità motore/batteria removibile, che può essere agganciata a due corpi macchina distinti: una lavapavimenti per secco e umido e un aspirapolvere cordless. Questa modularità lo trasforma in un dispositivo 5-in-1 in grado di affrontare ogni tipo di sporco.

La modalità lavapavimenti è un concentrato di innovazione. La tecnologia SlideTech 2.0 offre una servoassistenza alle ruote, rendendo il movimento incredibilmente leggero e fluido, quasi come se si muovesse da sola. Una delle novità più interessanti è il posizionamento del serbatoio dell’acqua pulita (da 870 ml) direttamente sulla spazzola, abbassando il baricentro e aumentando la pressione sul pavimento fino a 20 N per rimuovere anche le macchie più ostinate. Il rullo edge-to-edge garantisce una pulizia perfetta anche lungo i battiscopa, mentre la tecnologia JawScrapers con un pettine a 141 denti previene l’aggrovigliamento di peli e capelli. Al termine dell’utilizzo, la base di ricarica avvia un ciclo di autopulizia e asciugatura del rullo con acqua calda a 90 gradi, eliminando batteri e cattivi odori.

Passando alla modalità aspirapolvere, le prestazioni restano al vertice. Con una potenza di aspirazione di 25.000 Pa e un motore da 120.000 giri/minuto, non lascia scampo a polvere e detriti. La spazzola motorizzata principale è dotata di una luce frontale verde che rivela lo sporco invisibile a occhio nudo, una caratteristica premium che fa la differenza. L’aspirapolvere è sorprendentemente leggero e maneggevole, con un’autonomia che raggiunge i 65 minuti in modalità Eco. Il sistema di filtrazione a 5 stadi cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron, restituendo un’aria più pulita. La dotazione di accessori, che include una mini spazzola motorizzata per imbottiti e un beccuccio per fessure, completa un pacchetto versatile e potente.

Per ulteriori dettagli: Recensione Roborock F25 ACE Combo

L’offerta da non perdere su MediaWorld

Questa eccezionale soluzione di pulizia è ora protagonista di una promozione estremamente vantaggiosa. L’offerta è disponibile in esclusiva da MediaWorld e permette di acquistare Roborock F25 ACE Combo a un prezzo mai visto prima.

Il prezzo di listino del dispositivo è di 749€, ma grazie a questa promozione dedicata ai possessori della tessera MW Club, il prezzo scende a soli 540,11€. Si tratta di un risparmio netto di 208,89€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 28%. Per accedere all’offerta è necessario registrarsi gratuitamente al programma fedeltà MW Club, che permette di ottenere sconti esclusivi e vantaggi dedicati. La registrazione è immediata e consente di applicare automaticamente lo sconto durante il processo di acquisto.

Per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech: https://t.me/prezzitech. Per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto, seguite ErroriBomba: https://t.me/erroribomba.