TerraMaster annuncia il lancio di F2-425, un NAS domestico a 2 alloggiamenti che prende il posto dei modelli F2-210 e F2-212. Il nuovo prodotto è pensato per risultare accessibile, e abbandona completamente i processori ARM: andiamo a scoprire tutti i dettagli, compreso il prezzo italiano.

Il NAS TerraMaster F2-425 arriva a 60 TB, con processori Intel e supporto a oltre 50 account

Se avete bisogno di un NAS domestico, sappiate che TerraMaster ha qualcosa che potrebbe fare al caso vostro: si tratta come detto del modello F2-425, un entry level che adotta processori Intel X86 e offre prestazioni fino al 40% migliori rispetto ai modelli ARM comparabili. È pensato per chi vuole affidare la propria archiviazione a un NAS, ma non vuole spendere cifre enormi.

F2-425 è dotato di un processore Intel quad-core e di 4 GB di memoria DDR, grazie ai quali può gestire senza problemi la transcodifica 4K e il multitasking. In più, la porta 2,5 GbE garantisce trasferimenti di file ultraveloci e supporta l’accesso simultaneo multiutente. Non manca la decodifica 4K H.265 a livello hardware, così come la compatibilità con Plex, Emby e Jellyfin per una riproduzione video fluida e in alta definizione, e il supporto DLNA per uno streaming multi-dispositivo. Per le foto c’è l’album intelligente TerraPhotos AI, in grado di organizzare le immagini in modo efficiente.

È possibile inizializzare la configurazione tramite l’app mobile, senza PC. TNAS Mobile supporta i backup automatici di foto e video e la sincronizzazione locale/remota in tempo reale tramite un unico client. Il NAS promette silenziosità (19 dB), semplicità di installazione ed enorme capacità di archiviazione: si arriva fino a 60 TB, con oltre 50 account utente indipendenti e array TRAID flessibili, che consentono di risparmiare il 30% di spazio di archiviazione in più rispetto ai RAID tradizionali. La protezione dei dati è garantita dal modulo di sicurezza SPC e da CloudSync, che supporta Google Drive, OneDrive e Dropbox.

Prezzo e offerta Amazon (con coupon)

TerraMaster F2-425 è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo consigliato di 269,99 euro, ma fino al 31 ottobre 2025 potete sfruttare il coupon proposto direttamente dal sito per ottenere uno sconto del 10%: mettendo la spunta potete scendere a 242,99 euro, con spedizione compresa e consegna in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile.