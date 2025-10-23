La gamma di prodotti Secretlab è ricca di opzioni molto interessanti, pensate per chi passa tanto tempo al computer e ha bisogno di una postazione comoda e funzionale, senza rinunciare a un design ricercato ed elegante. L’ultima novità appena svelata da Secretlab conferma ancora una volta la qualità del brand: debutta oggi la nuova MAGNUS Evo Sit-to-Stand, una scrivania che unisce design intelligente, sistema avanzato per la gestione dei cavi e tante funzionalità.

Debutta la nuova MAGNUS Evo

La nuova scrivania MAGNUS Evo Sit-to-Stand presenta un design pulito e lineare e può contare su zone magnetiche dedicate, in modo da consentire un’ottimizzazione completa degli spazi. Sono presenti anche ancoraggi e guaine magnetiche dedicate ai cavi. C’è anche un nuovo vassoio portacavi a scomparsa, con accesso dal basso, che rispetto alle versioni precedenti è ora più spazioso.

Gli utenti possono regolare elettricamente l’altezza, in modo da passare da una scrivania tradizionale a una scrivania per un utilizzo in posizione eretta in modo semplice e veloce, sfruttando i comandi presenti lungo uno dei bordi. È possibile sfruttare anche dei preset di altezza, visualizzabili tramite il pannello di controllo LED. L’altezza è regolabile tra 720 mm a 1.170 mm. La scrivania può supportare fino a 120 chilogrammi.

La nuova scrivania MAGNUS Evo è disponibile con un prezzo di 699 euro per la versione standard (150,4 x 64 cm) oppure di 799 euro per la versione XL (177,4 x 64 cm), con la possibilità di aggiungere vari accessori, in pieno stile Secretlab. Per completare l’acquisto basta seguire il link qui di sotto. Registrandosi alla newsletter è possibile ottenere uno sconto di 30 euro sul primo acquisto. La consegna è gratuita e il pagamento può avvenire anche in 3 rate con PayPal.