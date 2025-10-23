Al Japan Mobility Show 2025, Nissan ha presentato la Sakura Ao-Solar Extender, una versione sperimentale della sua city car elettrica capace di ricaricarsi grazie a pannelli solari integrati.

Nissan Sakura Ao-Solar Extender è la city car elettrica che non dipende più dalla rete ma dall’energia solare

La Sakura è una delle auto elettriche più vendute in Giappone, parte della categoria Kei Car ovvero compatte e pensate per la città. Ora Nissan sembra intenzionata a portare questo successo a un nuovo livello con il lancio di una variante con integrazione del sistema Ao-Solar Extender, un dispositivo fotovoltaico progettato per rendere la mobilità urbana ancora più sostenibile.

Peraltro, il concetto di autosolare non è nuovo. Toyota aveva sperimentato una tecnologia simile sulla Prius Plug-in, e startup come Lightyear o Aptera hanno costruito veicoli interamente progettati attorno ai pannelli solari. Tuttavia, questi tentativi sono rimasti confinati a modelli di nicchia o si sono rivelati semplicemente molto costosi.

Nissan, al contrario, ha scelto di applicare il fotovoltaico a una vettura compatta e accessibile, mantenendo i costi e le dimensioni di un’auto da città.

Questo sistema, spiega l’azienda, si basa su pannelli solari installati sul tetto del veicolo, capaci di generare energia sia durante la marcia che quando la vettura è parcheggiata.

In fase di sosta, un pannello estensibile si apre automaticamente, aumentando la superficie esposta alla luce solare fino a raggiungere una potenza di circa 500 Watt. In condizioni ideali, l’energia accumulata permette di percorrere fino a 3.000 km all’anno senza mai collegarsi alla rete elettrica.

È un sistema che non vuole sostituire del tutto la ricarica tradizionale, bensì un’estensione intelligente che riduce la dipendenza dalle varie colonnine e dall’energia di rete.

Il pannello estensibile non ha solo una funzione energetica; ma quando è aperto, agisce anche da parasole naturale, contribuendo a mantenere l’abitacolo più fresco e a ridurre il consumo del climatizzatore.

Il design aerodinamico della vettura è rimasto pressoché invariato, e la Sakura Ao-Solar Extender conserva la compattezza e le linee che l’hanno resa popolare nelle città nipponiche.

Questa sperimentazione nasce da alcune ricerche condotte dall’azienda; secondo i dati raccolti da Nissan, infatti, la maggior parte dei proprietari della Sakura percorre brevi tragitti giornalieri, generalmente inferiori ai 20 km. Ciò significa che in molti casi la sola energia solare potrebbe bastare per coprire una parte significativa degli spostamenti settimanali.

Inoltre, l’Ao-Solar Extender può fungere anche da fonte di energia d’emergenza. In caso di blackout o calamità naturali, il sistema è in grado di fornire elettricità a dispositivi esterni o alle abitazioni, rendendo la Sakura un piccolo generatore mobile.

La versione mostrata al pubblico è ancora un prototipo, ma Nissan ha confermato di voler portare la tecnologia in produzione. Il debutto è avvenuto al Tokyo Future Tour “City Life Zone”, una sezione del Japan Mobility Show 2025 dedicata alle soluzioni urbane del futuro, organizzata dalla Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA).

L’idea dell’Ao-Solar Extender nasce da un concorso interno del 2021, quando un gruppo di ingegneri Nissan ha proposto il concetto di una microcar in grado di autoalimentarsi. Dopo quattro anni di sviluppo, secondo il produttore, il progetto è arrivato a uno stadio sufficientemente avanzato da poter essere mostrato al pubblico.

Nissan non ha ancora comunicato una data precisa per il lancio commerciale, ma ha lasciato intendere che la produzione di serie potrebbe iniziare entro pochi anni, una volta completata la fase di test e di omologazione.