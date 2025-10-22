Apple ha rinnovato il comparto fotografico degli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max riservando loro un nuovo teleobiettivo, ma ha anche introdotto una gradita novità per la fotocamera selfie e in questo caso ne ha fatto una caratteristica comune all’intera line-up: tutti i nuovi modelli dispongono di un innovativo sensore quadrato con funzionalità Center Stage e la bontà del lavoro svolto a Cupertino è stata appena confermata dalla prova sul campo di DxOMark.

DxOMark premia la fotocamera selfie di iPhone 17 Pro

Il team di DxOMark ha messo alla prova la fotocamera selfie del nuovissimo iPhone 17 Pro di Apple e, sebbene si tratti di un test specifico, il risultato può essere considerato valido un po’ per tutti i nuovi iPhone. Del resto, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air e iPhone 17 condividono lo stesso nuovo sensore quadrato da 18 megapixel con apertura f/1,9, autofocus e supporto alla registrazione video fino al 4K@60fps; questa innovazione tecnica si rivela particolarmente utile in quanto consente agli utenti di poter scattare in formato quadrato, verticale e orizzontale senza dover ruotare lo smartphone, che può rimanere nella più comoda posizione verticale; tutti i modelli menzionati, inoltre, supportano la funzionalità Center Stage che, grazie all’intelligenza artificiale, espande automaticamente il campo visivo a seconda della scena inquadrata.

Venendo alla prova sul campo, DxOMark mette in evidenza la bontà del lavoro svolto da Apple, nonché il salto di qualità rispetto alla già eccellente generazione precedente — che infatti rimane la prima inseguitrice. Il punteggio complessivo assegnato alla fotocamera selfie di iPhone 17 Pro è di 154 punti — con 150 punti per la parte foto e 159 punti per quella video —, che gli valgono il primo posto solitario nella classifica della fascia Ultra-Premium e in quella generale.

Il nuovo iPhone beneficia di una risoluzione più elevata, ma anche e soprattutto delle novità tecniche già menzionate, senza dimenticare gli algoritmi di elaborazione delle immagini, che garantiscono un’esperienza di scatto selfie completa e uniforme, sia in modalità foto che video. Tra i principali pregi evidenziati da DxOMark, ricordiamo l’ampiezza della gamma dinamica e la precisione dell’esposizione, la fedeltà della resa cromatica, la messa a fuoco e la profondità di campo, che tornano particolarmente utili per i ritratti di gruppo, sia foto che video. Naturalmente, nulla è perfetto e anche la fotocamera selfie di iPhone 17 Pro è migliorabile sotto alcuni profili, come: resa dell’incarnato — spesso influenzata da dominanti calde —, occasionali instabilità del bilanciamento del bianco in video, rumori indesiderati negli scatti col flash, occasionale perdita di dettaglio e una stabilizzazione dell’immagine non sempre impeccabile.

Al netto di tutto ciò, iPhone 17 Pro si pone come il degno rappresentante di una tradizione che vede in Apple un autentico riferimento per quanto riguarda le fotocamere selfie: nelle prime dieci posizioni della classifica relativa, troviamo ben quattro diverse generazioni di iPhone.

Giunti alle battute conclusive, ricordiamo che i più curiosi possono leggere la prova completa sul sito di DxOMark.