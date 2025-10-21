Cercate un’offerta vantaggiosa per questo Halloween? Godeal24 propone sconti superiori al 90% sulle licenze Microsoft, con occasioni davvero imperdibili per chi desidera aggiornare il proprio software a prezzi contenuti. L’offerta più interessante riguarda Office 2021 Professional Plus, disponibile a soli 31,25 euro invece dei 239 euro del prezzo di listino.

Si tratta della versione più completa della celebre suite per ufficio, che include tutte le applicazioni essenziali per la produttività come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access e Teams. Questa edizione è particolarmente indicata per utenti aziendali con elevate esigenze di funzionalità e sicurezza, ma offre vantaggi concreti anche agli utenti privati che desiderano strumenti professionali per il lavoro quotidiano.

Il risparmio è ancora più significativo per chi acquista licenze multiple: con l’acquisto per più PC, il prezzo scende fino a 26€ per licenza. Ma non solo Microsoft Office: anche il sistema operativo Windows 11 Pro è protagonista dei saldi di Halloween con uno sconto del 90%, disponibile a soli 13,25€, un’opportunità eccezionale per aggiornare il proprio sistema operativo alla versione più recente risparmiando considerevolmente.

La promozione Halloween Software Sale di Godeal24 include anche Windows Server, Ashampoo, iObit e altri software a prezzi scontati. Queste promozioni hanno una durata limitata e rappresentano un’occasione unica per acquistare software originali a prezzi estremamente competitivi. Se stavate rimandando l’aggiornamento dei vostri programmi, questo è il momento ideale per approfittare di questi sconti eccezionali e risparmiare centinaia di euro sull’acquisto di licenze genuine.

Ricordate inoltre che per qualsiasi esigenze potete rivolgervi al servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria