Cancellazione del rumore da 48 dB e audio spaziale a meno di 35€? Sembra una richiesta impossibile, ma i CMF by Nothing Buds 2 rendono questa combinazione una realtà accessibile. Questi auricolari wireless, nati da una costola del brand Nothing, si presentano sul mercato con un obiettivo chiaro: offrire funzionalità premium a un prezzo da entry-level. L’attuale promozione su Amazon trasforma un’offerta già interessante in un’opportunità quasi irripetibile, portando il prezzo a un livello che sfida qualsiasi concorrente diretto. Per chi cerca un upgrade significativo senza svuotare il portafoglio, questa è una delle migliori occasioni del momento. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questi auricolari un vero affare.

CMF by Nothing Buds 2: audio premium e silenzio profondo

I CMF by Nothing Buds 2 non sono i soliti auricolari economici. Il loro punto di forza principale è senza dubbio la cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida, capace di ridurre i suoni ambientali fino a 48 dB. Questa caratteristica, solitamente riservata a modelli ben più costosi, garantisce un isolamento acustico eccellente, ideale per l’ascolto in ambienti rumorosi come i mezzi pubblici o gli uffici affollati. L’esperienza audio è gestita da driver PMI (polimetacrilimmide) da 11 mm, progettati per offrire bassi potenti e alti cristallini, con un equilibrio sonoro notevole per la fascia di prezzo.

A impreziosire il comparto audio troviamo il supporto all’audio spaziale, che crea un’esperienza d’ascolto immersiva e tridimensionale, perfetta per la visione di film o per i videogiochi. L’autonomia è un altro fiore all’occhiello: gli auricolari garantiscono fino a 55 ore di riproduzione totale sfruttando la custodia di ricarica, un valore che permette di dimenticarsi del caricabatterie per giorni interi. La qualità delle chiamate è assicurata da ben 6 microfoni HD che lavorano per isolare la voce e ridurre i disturbi di fondo. Completano il pacchetto la connettività Bluetooth 5.2, i controlli touch personalizzabili e la certificazione IP55, che li rende resistenti a polvere e getti d’acqua, rendendoli adatti anche all’attività sportiva.

L’offerta su Amazon da non perdere

Questa promozione rende i CMF by Nothing Buds 2 un acquisto quasi obbligato per chiunque cerchi qualità a un prezzo contenuto. Il prezzo di listino di 49,95€ viene infatti abbattuto fino a raggiungere la cifra di soli 34,95€. Si tratta di un risparmio netto di 15€, che corrisponde a uno sconto del 30% sul prezzo originale, portando il prodotto a un minimo storico su Amazon.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, con tutti i vantaggi associati, inclusa la spedizione rapida e gratuita per gli abbonati al servizio Prime. È importante notare che la promozione riguarda specificamente la colorazione Verde Chiaro, una delle più apprezzate. Come spesso accade per queste promozioni, la disponibilità potrebbe essere limitata nel tempo e nelle scorte, quindi il consiglio è di non attendere troppo per approfittarne. A questo prezzo, trovare auricolari con cancellazione del rumore da 48 dB e audio spaziale è praticamente impossibile.

