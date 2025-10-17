Dalla Cina arriva la notizia del lancio di OPPO Watch S, nuovo interessante smartwatch dedicato a coloro che sono alla ricerca di un orologio da usare senza preoccuparsi troppo che possa danneggiarsi.

Tra i punti di forza di tale device, infatti, vi sono un design curato, una scocca spessa solo 8,9 mm e impermeabile fino a 5 ATM, con certificazione IP68 e con resistenza di livello militare.

Le principali caratteristiche di OPPO Watch S

Animato da un chip BES2800BP e basato su ColorOS Watch 7.1, il nuovo smartwatch di OPPO può contare su un display AMOLED da 1,46 pollici che è in grado di raggiungere una luminosità massima di 3.000 nit quando viene usata la modalità sport (600 nit è la luminosità normale) e ha una densità di 317 ppi.

Ovviamente OPPO Watch S presenta vari sensori che consentono agli utenti di poter fare affidamento su un valido assistente per il monitoraggio delle condizioni fisiche e delle attività sportive. E così lo smartwatch è in grado di calcolare l’ossigeno nel sangue, monitorare la frequenza cardicaca (con inclusa la funzione ECG) e misurare la temperatura corporea.

Inoltre, in appena 60 secondi lo smartwatch è capace di fornire un controllo completo del corpo che include 13 indicatori di salute, offrendo avvisi rapidi in caso di anomalie.

Ed ancora, OPPO Watch S può anche monitorare la salute vascolare, la qualità del sonno e i livelli di stress e, sfruttando le potenzialità dell’IA, può suggerire piani di allenamento e fornire indicazioni in tempo reale durante la corsa.

Infine, per quanto riguarda l’autonomia, OPPO Watch S dovrebbe garantire fino a 10 giorni di utilizzo e si ricarica completamente in meno di 90 minuti.

In Cina il nuovo smartwatch di OPPO è già disponibile in tre finiture (Vibrant Green, Rhythmic Silver e Racing Black) ad un prezzo di 1.499 yuan (pari, al cambio, a circa 180 euro). Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda il lancio in Europa.