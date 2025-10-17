Dopo mesi e mesi di attesa, a partire dallo scorso 10 ottobre Battlefield 6 è disponibile sui mercati di tutto il mondo per PlayStation 5, Xbox Series X/S e ovviamente PC. La nuova fatica di Electronic Arts e dei suoi studi DICE ha incontrato l’approvazione all’unisono della critica e -soprattutto- del pubblico, registrando un clamoroso successo in termini di copie vendute: scopriamolo insieme nel dettaglio.

Battlefield 6: 7 milioni di copie vendute e streaming da record

In un comunicato stampa recentemente pubblicato da Electronic Arts con i ringraziamenti a tutti i giocatori, la compagnia statunitense ha annunciato di aver venduto ufficialmente 7 milioni di copie di Battlefield 6 in appena 3 giorni dalla sua uscita sui mercati. Si tratta a tutti gli effetti di una cifra da record, soprattutto se messa a paragone con i titoli della serie usciti in precedenza fino ad oggi: il precedente Battlefield 2042, uscito nel 2021, aveva totalizzato “solo” 4,2 milioni di copie vendute nel corso della sua prima settimana di debutto.

Come ben sappiamo, il focus dell’esperienza di Battlefield 6 è ovviamente incentrata sul comparto multiplayer: fino ad oggi sono state disputate infatti più di 172 milioni di partite al suo interno, oltre che 15 milioni di ore di gameplay visualizzate sui diversi canali in streaming come Twitch, YouTube et similia.

Vi ricordiamo che il nuovo Battlefield 6 prevede diversi contenuti scaricabili a pagamento, che verranno distribuiti nel corso delle prossime settimane, in concomitanza con l’inizio della Stagione 1, prevista per il prossimo 28 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.