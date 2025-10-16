Uno dei punti di forza degli e-reader è sicuramente la possibilità di avere in un dispositivo compatto e leggero una grande quantità di libri e audiolibri. Leggeri, compatti e facili da usare anche con una sola mano, questi dispositivi hanno rivoluzionato il modo di leggere e di ascoltare i libri digitali, permettendo l’accesso immediato a centinaia di titoli.

Negli ultimi anni, l’esperienza d’uso si è arricchita ulteriormente grazie all’introduzione di accessori pensati per aumentare il comfort e l’autonomia del lettore. Questa evoluzione ha portato con sé numerosi accessori, dalle custodie intelligenti che attivano lo schermo all’apertura, alle penne digitali per prendere appunti, fino ad arrivare ai più recenti strumenti di controllo a distanza. Questi permettono di cambiare pagina o gestire la riproduzione degli audiolibri senza interagire direttamente con l’e-reader, ma tramite un dispositivo ancora più compatto da tenere in mano. In questo modo è possibile leggere o ascoltare contenuti anche con il dispositivo appoggiato su un tavolo, su un supporto o a distanza, ad esempio mentre si è impegnati in altre attività.

Se il settore dei telecomandi per gli e-reader era fino a oggi controllato da produttori di terze parti, ora Kobo si inserisce in questo contesto presentando il primo telecomando ufficiale realizzato da un marchio specializzato in ebook reader. Una novità che, oltre a offrire maggiore integrazione con i dispositivi dell’azienda, apre la strada a nuove possibilità per personalizzare l’esperienza di lettura in base alle abitudini e alle esigenze quotidiane.

Come funziona e cosa può fare il telecomando Kobo

Kobo ha realizzato un telecomando ufficiale, il primo prodotto direttamente dall’azienda, che consente di cambiare pagina premendo un semplice pulsante. Non è una soluzione completamente priva di contatti manuali, ma rappresenta un passo concreto verso un’esperienza di lettura più flessibile, ideale in tutte quelle situazioni in cui le mani sono impegnate, come quando si cucina, ci si allena, si tiene in braccio un bambino o si ha l’e-reader appoggiato a distanza.

Compatto e leggero, il dispositivo è dotato di connessione Bluetooth 5.0 e ha una portata dichiarata di circa 20 metri, sufficienti per gestire la lettura da un divano, da una cyclette o da un tavolo. Nella confezione del dispositivo, Kobo fornisce anche un laccetto da polso per tenere il telecomando sempre a portata di mano. Oltre al cambio pagina, il telecomando consente anche di avviare o mettere in pausa la riproduzione degli audiolibri e di regolare il volume. Non supporta però funzioni più avanzate come la navigazione nei capitoli. A differenza dei controller di terze parti finora disponibili sul mercato, che spesso richiedono un supporto fisico da applicare al dispositivo e funzionano simulando la pressione sullo schermo, il telecomando Kobo è un vero e proprio controller Bluetooth. Comunica direttamente con l’e-reader senza interferenze meccaniche, garantendo una maggiore affidabilità, una risposta più fluida ai comandi e una configurazione più semplice.

Il controller è compatibile con tutti i modelli Kobo dotati di connettività Bluetooth. Tra questi rientrano i più recenti Clara 2E, Clara BW, Clara Colour, Libra 2 e Sage, Libra Colour, Elipsa ed Elipsa 2E. Il telecomando è disponibile in due versioni, una bianca e una nera, pesa circa 36 grammi e ha una lunghezza inferiore ai 10 centimetri.

Il dispositivo sarà disponibile all’acquisto dal 4 novembre in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Europa e Australia con un prezzo di 29,99 dollari. Dopo quella data sarà probabilmente disponibile anche su Amazon, dove al momento invece ci sono solo controller compatibili.