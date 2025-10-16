Dopo il recente debutto di Claude Sonnet 4.5, Anthropic torna a far parlare di sé con un nuovo modello che punta a ridefinire l’equilibrio tra prestazioni, costo ed efficienza, ovvero Claude Haiku 4.5. Si tratta della nuova iterazione del modello leggero della serie Claude 4, progettata per offrire potenza e velocità in un formato accessibile, ideale per applicazioni in tempo reale come assistenti di chat, bot per il servizio clienti e strumenti di programmazione collaborativa.

Anthropic presenta il nuovo modello Claude Haiku 4.5

Anthropic descrive Claude Haiku 4.5 come il suo modello più veloce ed economico mai realizzato, con un costo di appena 1 dollaro per milione di token in ingresso e 5 dollari per milione di token in uscita, una cifra nettamente inferiore rispetto a quella richiesta per Sonnet 4.5 o Opus 4.1. Eppure, la differenza in termini di capacità è minima, secondo i benchmark ufficiali Haiku 4.5 raggiunge il 73,3% su SWE-bench Verified, contro il 77,2% del più grande Sonnet 4.5.

In altre parole, Anthropic promette prestazioni di livello quasi frontier, ma a una frazione del costo e con tempi di risposta più che dimezzati; ciò che cinque mesi fa era all’avanguardia, oggi è più economico e veloce, si legge nella presentazione ufficiale.

L’azienda evidenzia che Claude Haiku 4.5 è stato ottimizzato per gestire task in tempo reale e flussi multi agente, dove diversi modelli collaborano su parti distinte di un’attività complessa. In scenari di questo tipo, Claude Sonnet 4.5 può fungere da coordinatore delegando calcoli o subtasks a più istanze Haiku 4.5, che li completano in parallelo con maggiore efficienza.

Questo approccio apre la strada a nuovi casi d’uso concreti, dal supporto clienti automatizzato ai sistemi di pair programming, fino agli assistenti basati su Claude integrati nei browser o negli ambienti di sviluppo.

Sul fronte della sicurezza, Anthropic sottolinea che Claude Haiku 4.5 è il suo modello più sicuro finora, i test interni hanno evidenziato tassi di comportamenti disallineati significativamente inferiori rispetto a modelli precedenti, inclusi Sonnet 4.5 e Opus 4.1.

Per questo motivo, Haiku 4.5 è stato classificato secondo il livello di sicurezza AI Safety Level 2 (ASL-2), uno standard meno restrittivo rispetto all’ASL-3 applicato ai modelli più grandi, ma comunque garanzia di rigore nel controllo dei rischi. In particolare, Anthropic segnala rischi minimi di abuso legati alla generazione di contenuti sensibili (chimici, biologici o radiologici), un tema sempre più cruciale nel panorama dell’IA moderna.

Claude Haiku 4.5 è disponibile da subito su tutte le piattaforme principali come API Claude, Amazon Bedrock e Vertex AI di Google Cloud; gli sviluppatori possono integrarlo direttamente nelle proprie applicazioni con retrocompatibilità completa rispetto a Haiku 3.5 e Sonnet 4, senza modifiche al codice.

Inoltre, il modello è già operativo su Claude Code e nelle app ufficiali di Anthropic, dove promette una maggiore reattività e un utilizzo più efficiente delle risorse, consentendo di ottenere di più entro i limiti di consumo previsti.

Claude Haiku 4.5 segna di fatto un nuovo punto di riferimento per i modelli compatti, capaci di unire prestazioni quasi da top di gamma con costi e latenza ridotti al minimo; Anthropic, ancora una volta, dimostra la volontà di spingere l’adozione dell’IA verso un futuro in cui potenza, sicurezza e accessibilità non devono per forza escludersi a vicenda.