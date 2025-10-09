TAG Heuer compie una mossa sorprendente nel mondo dei wearable di lusso: l’azienda ha annunciato l’abbandono di Wear OS di Google per sviluppare un sistema operativo proprietario, annunciando al tempo stesso il suo primo smartwatch ufficialmente certificato “Made for iPhone”.

Il nuovo Connected Calibre E5 rappresenta quindi una svolta strategica per la maison svizzera, che punta a offrire una compatibilità più profonda con l’ecosistema Apple senza rinunciare ai propri valori chiave di precisione e design elvetico.

Tre anni dopo il lancio del Calibre E4, il nuovo modello segna il debutto di una piattaforma software completamente indipendente, capace di migliorare fluidità, integrazione e autonomia rispetto al passato.

TAG Heuer Connected Calibre E5 stupisce con design raffinato e integrazione con iPhone

Il TAG Heuer Connected Calibre E5 arriva in due versioni: una da 45 mm con display AMOLED da 1,39 pollici e una più compatta da 40 mm con schermo da 1,20 pollici.

Stando a quanto affermato dall’azienda, entrambi i modelli offrono una luminosità potenziata, un feedback aptico più preciso e una reattività al tocco migliorata.

Il cuore dello smartwatch è il chip Qualcomm Snapdragon 5100+, scelto per garantire maggiore efficienza energetica e prestazioni stabili nel tempo.

TAG Heuer ovviamente continua anche qui a puntare sull’eleganza che contraddistingue i suoi orologi tradizionali: materiali di alta qualità, linee pulite e un design sportivo ma sobrio.

TAG Heuer OS: nasce la piattaforma di casa

Dopo quasi un decennio di collaborazione con Google, TAG Heuer ha deciso di sviluppare un proprio sistema operativo interno, chiamato semplicemente TAG Heuer OS.

Come spiegato dall’azienda, il progetto è stato curato da un team di 60 ingegneri a Parigi e rappresenta il primo vero tentativo del brand di affrancarsi da Wear OS per offrire un’esperienza più coerente con la propria filosofia di precisione e controllo.

L’interfaccia è stata completamente ripensata con menù più rapidi, animazioni fluide e una navigazione che combina l’uso del touchscreen con i pulsanti fisici.

Questa nuova base consente anche un’integrazione più profonda con iPhone, resa possibile proprio dalla certificazione “Made for iPhone” (MFi), parte del programma ufficiale di licenza hardware di Apple.

Un orologio di lusso che parla la lingua di iOS

Il passaggio alla piattaforma proprietaria consente al Calibre E5 di migliorare notevolmente il rapporto con i dispositivi Apple.

La certificazione MFi garantisce connessioni più stabili e rapide, sincronizzazione ottimizzata con iOS e aggiornamenti software costanti in parallelo con quelli di iPhone.

Questo, all’atto pratico, si traduce in pairing più veloce, notifiche sempre sincronizzate, gestione più fluida delle chiamate e, soprattutto, una sincronizzazione più affidabile dei dati di salute e fitness.

Secondo TAG Heuer, circa il 70% dei propri utenti di smartwatch utilizza un iPhone, e la nuova strategia mira a rafforzare ulteriormente questo legame, offrendo un’esperienza senza compromessi.

Fitness e benessere al centro dell’esperienza

Pur essendo un orologio di lusso, il Calibre E5 mantiene una vocazione sportiva evidente.

Sul retro della cassa si trovano sensori dedicati al monitoraggio di frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue (SpO₂), variabilità del battito (HRV), respirazione, sonno e calorie bruciate.

A questi si aggiungono bussola, barometro, accelerometro, giroscopio e GNSS dual-band.

La nuova suite legata al fitness include anche un sistema avanzato di analisi cardiaca, un monitoraggio del sonno più dettagliato e un’app rinnovata per la corsa, dotata di un “pace tracker” gamificato che aiuta a mantenere il ritmo durante gli allenamenti.

Come di consueto per l’azienda, non manca la Golf Edition, con mappe di oltre 39.000 campi, rilevamento automatico dei colpi e layout aggiornati delle buche.

L’adozione del sistema operativo proprietario comporta alcune rinunce: il Calibre E5 non supporta app di terze parti, Google Pay né connettività LTE. Tuttavia, include un microfono e un altoparlante integrati per gestire chiamate vocali, controllare la musica o rispondere rapidamente alle notifiche.

L’assenza di uno store di app viene compensata da un’integrazione hardware-software più curata, ideata per garantire stabilità e fluidità in ogni contesto d’uso con iOS, la piattaforma ampiamente più utilizzata dalla propria base d’utenza.

Autonomia e ricarica

TAG Heuer dichiara per la versione da 45 mm un’autonomia fino a tre giorni in modalità a basso consumo o circa due giorni d’uso normale.

Il modello da 40 mm, leggermente più compatto, raggiunge fino a due giorni o circa 1,5 giorni con lo schermo always-on attivo.

La ricarica rapida fornisce un giorno di utilizzo in soli 30–40 minuti, mentre la carica completa richiede circa 90 minuti tramite una nuova base magnetica USB-C dal design rinnovato.

Prezzo e disponibilità

Il TAG Heuer Connected Calibre E5 è già disponibile presso le boutique ufficiali e sul sito del marchio, con un prezzo di partenza di 1.600 dollari (circa 1.500 euro al cambio attuale).

Come da tradizione per la maison svizzera, il dispositivo si colloca nella fascia più alta del mercato smartwatch, rivolgendosi a un pubblico che cerca lusso, artigianalità e tecnologia in un unico prodotto.